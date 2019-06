TASR

Chýbajúce očné lieky majú byť dostupné v auguste

Farmaceutická firma Unimed Pharma robí všetko pre to, aby nedostatky boli čo najskôr odstránené.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 28. júna (TASR) - Chýbajúce lieky do očí od farmaceutickej spoločnosti Unimed Pharma by mali byť dostupné opäť v auguste. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Výroba v spoločnosti bola v minulosti Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) pozastavená pre zistený nesúlad výrobcu so správnou výrobnou praxou.

S výrobcom sa v piatok stretli šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), riaditeľka ŠÚKL Zuzana Baťová, predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník (SNS) a generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky Peter Musil. "Zástupcovia sa spoločne na stretnutí oboznámili so závermi kontroly ŠÚKL. Farmaceutická firma robí všetko pre to, aby nedostatky boli čo najskôr odstránené. V nadväznosti na to štátny ústav po splnení kritérií obnoví certifikát správnej výrobnej praxe," priblížila Eliášová.

Ako doplnila, MZ SR zároveň v spolupráci s hlavným odborníkom pre oftalmológiu ešte v máji na svojej webovej stránke zverejnilo skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných očných liekov. "Toto povolenie je platné šesť mesiacov. Na základe týchto povolení môže akýkoľvek držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov tieto lieky priviezť, a tým zabezpečiť ich dostupnosť pre slovenských pacientov," uzavrela.

Vydaný nesúlad sa týkal liekov Antalerg 0,05 %, Benoxi 0,4 %, Betalmic 0,5 %, Brimonal 0,2 %, Fenefrin 10 %, Jodid draselný 2 % Unimed Pharma, Jodid draselný a sodný 2 % Unimed Pharma, Kromolyn sodný 2 %, Pilokarpin 1 % a 2 %, Sensilux, Timolol 0,25 % a 0,5 %, Uniclophen 0,1 %, Unidexa 0,1 %, Uniflox 0,3 %, Unilat 50 mikrogramov/ml očná roztoková instilácia, Unitimolol 0,5 %, Unitropic 0,5 % a 1 %.

Slovenská farmaceutická spoločnosť pritom vo vyjadrení pre TASR ešte v marci ubezpečila, že svojimi liekmi neohrozila a neohrozí zdravie pacientov.