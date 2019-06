TASR

Prehľad o filmových novinkách v slovenskej kinodistribúcii

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 28. júna (TASR) – Záver júna priniesol do kín štyri filmové novinky. V ponuke je romantická hudobná komédia od britského režiséra, ktorý natočil kultový Trainspotting a získal Oscara za Milionára z chatrče. Na divákov čaká aj romantická dráma, horor a životopisný film o legendárnom futbalistovi Manchester City, ktorý sa v povojnovom Anglicku presadil napriek svojmu nemeckému pôvodu.

Láska má svoj vlastný vesmír. Potvrdí to romantický film Aj slnko je hviezda (r. Ry Russo-Young). Natasha je dievča, ktoré neverí na osud a sny, spolieha sa iba na vedu a fakty. Až do magického okamihu, kedy osud zasiahne a ona uprostred horúceho dňa na rušnej newyorskej ulici narazí na Daniela, nevyliečiteľného romantika. Medzi dvoma úplne neznámymi mladými ľuďmi okamžite preskočí iskra. Natasha je však nútená ešte v ten deň opustiť Ameriku, zostáva jej dvanásť hodín do núteného odchodu z USA. Daniel to však nevzdáva, je pevne presvedčený, že ich stretnutie nebolo náhodné a sú si predurčení.

Od 27. júna je v kinách aj film Brankár (r. Marcus H. Rosenmüller). Prináša dramatický životný príbeh legendárneho futbalistu Manchester City Berta Trautmanna, ktorý sa v povojnovom Anglicku presadil napriek svojmu nemeckému pôvodu. Príbeh muža, ktorý miloval futbal, Anglicko a ženu svojho života Margaret a vďaka svojím výnimočným schopnostiam a vytrvalosti sa dokázal z nenávideného "nácka" stať britským národným hrdinom. Bert Trautmann sa narodil v Nemecku v roku 1923 a počas vojny sa ako výsadkár aktívne zapájal do bojov. Ku koncu vojny ho zajali britskí vojaci a držali ho v tábore, kde si všimli jeho talent. Napriek počiatočnej nenávisti fanúšikov pôsobil v tíme Manchestru v rokoch 1949 až 1964. Zlom v jeho kariére prišiel v roku 1958 vo finále Anglického pohára, kedy pre svoj tím vybojoval víťazstvo, keď dohral zápas napriek život ohrozujúcemu zraneniu. On a jeho životná láska Margaret ale musia čeliť i ďalším ranám osudu.

Hravú komédiu o hudbe a láske s názvom Yesterday nakrútili dve legendy britského filmu - oscarový režisér Danny Boyle (Milionár z chatrče, Trainspotting) a scenárista Richard Curtis (Štyri svadby a jeden pohreb, Notting Hill, Láska nebeská). Neúspešný pesničkár Jack (Himesh Patel) chce zavesiť gitaru na klinec. Jeho pesničky nikto nepočúva okrem jeho najlepšej kamarátky Ellie (Lily James). Všetko sa zmení, keď ho počas záhadného globálneho zatmenia zrazí autobus. Zatmenie okrem iného spôsobí hudobnú katastrofu. Na párty, ktorú pre neho pripravili priatelia na počesť uzdravenia, si zabrnká legendárnu pieseň Yesterday od Beatles. Notoricky známu melódiu nikto nespozná, priatelia sa tvária, akoby jednu z najznámejších piesní všetkých čias počuli prvýkrát v živote. Mohol by to byť nepodarený vtip, ale vyhľadávanie v googli sa chová rovnako. O Beatles nie je ani zmienky, ako keby nikdy neexistovali. Jack vycíti svoju príležitosť. Stačí, keď si vybaví všetky hity legendárnych Chrobákov z Liverpoolu a svet mu hneď bude ležať pri nohách. A funguje to! Dokonca tak dobre, že aj slávny Ed Sheeran (hrá vo filme seba samého), ktorý vezme Jacka ako predskokana na svoje turné, uzná, že tento chlapec odnikiaľ je oveľa talentovanejší než on sám. Radosť Jackovi kazia len dve "drobnosti" - vedomie, že sa dopúšťa celosvetového podvodu a strata najlepšej priateľky Ellie.

V kinách je aj horor Annabelle 3: Návrat (r. Gary Dauberman). Príbeh o zlovestnej bábike zo sveta filmov "V zajatí démonov" prichádza vo svojom treťom pokračovaní. Tentoraz sú démonológovia Ed a Lorraine Warrenovci pevne odhodlaní zabrániť ďalšiemu nešťastiu a zlom posadnutú bábiku si prinášajú do svojho domu. V uzamknutej izbe, plnej artefaktov, ju s požehnaním kňaza bezpečne uložia za posvätené sklo vitríny. Čaká ich však nekonečná noc hrôzy, lebo Annabelle prebudí zákerných duchov v miestnosti. Tí si vyhliadli novú obeť – desaťročnú Judi, dcéru Warrenovcov a jej kamarátky.