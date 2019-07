Klaudia Fiolová

Včera o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Recept na spokojné manželstvo? Ten od Gwyneth Paltrow je naozaj netradičný a mnohých prekvapí

S manželom žijú spolu naozaj zaujímavým spôsobom.

Gwyneth a Brad si zvolili vlastný spôsob manželstva — Foto: TASR

HOLLYWOOD 3. júla - Obľúbená hollywoodska herečka Gwyneth Paltrow prezradila úspech jej manželstva. To, akým spôsobom žije spolu s Bradom Falchukom prekvapilo celý svet. Ona sama ich vzťah nazýva ako „manželstvo na pol úväzku". Manželia sú totižto spolu len 4 dni do týždňa. Ako prezradila pre portál TheTimes, obidvaja majú vlastný dom a spoločné dni trávia spolu len pár dní do týždňa. „Všetky moje kamarátky mi hovoria, že spôsob, akým žijeme spolu s Bradom. znie ideálne. A ja by som na tom veru nič nezmenila," povedala Gwyneth. Ich spôsob spolunažívania je možno pre mnohých nepochopiteľný, keďže väčšina manželských párov žije tradičným spôsobom. Ak sa však zamyslíme nad tým, koľko manželských párov má oddelenú spálňu, alebo niektorí muži majú vlastný „úkryt" vo forme vlastnej izby.

V rozhovore pre The Wall Street Journal povedala, že obidvaja si nechali aj po manželstve vlastné domy preto, aby ich tínedžerské deti mali vlastné súkromie. Možno sa báli aj toho, ako budú deti spoločne vychádzať. „Stále to robíme po svojom. Keď máte doma tínedžerov, musíte s nimi zaobchádzať veľmi citlivo," povedala herečka. Ona sama sa priznala, že na začiatku nevedela, či je dobrou nevlastnou matkou pre partnerove deti. „Veci sa môžu skomplikovať, keď máte doma 2 dievčatá v puberte. Ale na konci cesty, každý chceme len lásku a starostlivosť od toho druhého. Napríklad môj nevlastný syn ma nemal na začiatku v láske, ale našli sme si cestu jeden k druhému. Viem, že to nie je môj syn a on vie, že nie som jeho matka. Vie ale, že má v mojom srdci špeciálne miesto."