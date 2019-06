Tímea Gurová

Stále viac starých ľudí sa cíti osamelo. Tieto skvelé nápady sa s tým rozhodli bojovať

Osamelosť dôchodcov je celosvetový problém. Okrem smutných životných príbehov prináša aj celý rád zdravotných rizík. Takto sa snažia pomôcť vo svete.

Osamelým seniorom sa snaží spestriť deň čoraz viac neziskových organizácií. — Foto: FB: Contact the Elderly UK

BRATISLAVA 30. júna – Každý tretí človek nad 75 rokov sa cíti osamelý. So zvyšujúcim sa počtom dôchodcov i priemerného veku života vzrastá snaha pomôcť týmto ľuďom. Dlhodobý pocit osamelosti môže viesť až k depresiám.

S vetrom vo vlasoch

Olle Kassow túžil po tom, aby sa starí ľudia v Kodani aj napriek svojmu veku mohli vrátiť na bicykel. Ostávalo teda nájsť spôsob, ako. Oslovil niekoľko opatrovateľských centier, ktorým ponúkol bezplatné jazdy pre dôchodcov na rikšiach.

Akcia zaznamenala úspech hneď od začiatku a postupne pribúdali ako stroje, tak aj dobrovoľníci. Bicyklovanie bez obmedzenia vekom sa za sedem rokov presunulo do 40 krajín sveta a podporuje ho tisíce dobrovoľníkov. V Bratislave projekt zastrešuje Cyklokoalícia.

„Táto forma stretávania sa mladších generácií so seniormi, ktorí často nikoho nemajú a na čerstvý vzduch sa dostanú zriedka, je pre spoločnosť a jej problémy s odcudzením generácií a izolovanosťou seniorov dôležitá,“ povedala v rozhovore pre Dobré noviny Petra Tamášová.

Dobrovoľníci spomínajú, že ich častokrát až dojíma pohľad na starších ľudí, ktorí sa tešia z vetra vo vlasoch alebo z miest, ktoré už tak ľahko nevedia navštíviť.

Vzťahy so susedmi

Na stretávanie sa generácii každého veku myslia aj nové developerské projekty. V Spojených štátoch a v krajinách západnej Európy sa projekt Cohousingu stáva stále populárnejším. O čo presne ide?

Súčasťou návrhu v nových developerských projektoch je kuchyňa s veľkou spoločnou miestnosťou. Je to miesto, kde sa susedia vedia stretnúť, urobiť si kávu a lepšie sa spoznať. Samota totiž ohrozuje aj mladé generácie.

Čaj o piatej

Tisíce dobrovoľníkov po celej Veľkej Británii pomáha s organizovaním čajových stretnutí pre opustených seniorov. Charitatívna organizácia Elderly bojuje proti sociálnej izolácii a formou čajových večierkov pomáha dôchodcom hľadať nové kontakty.

Večierky sú vždy doma u jedného z dobrovoľníkov a na party ich taktiež privezie vodič. Až 95% dôchodcov, ktorí sa stretnutia zúčastnili, tvrdí, že konečne majú dôvod sa na niečo tešiť.

„Bola to jedna z najkrajších vecí, ktoré sa mi v živote stali. Ak zostanete sami ako ja a mnoho iných ľudí je, môže to byť škodlivé. Ľudia, ktorí ma hostili, však skutočne nepatrili do tohto sveta,“ vyznala sa Ina, ktorá samota zasiahla po smrti manžela.

Rodina na prenájom

V 90-tych rokoch vznikla v Japonsku služba, ktorá umožnila prenájom partnerov hlavne na svadby či rodinné udalosti. Počet klientov stále narastal a služba je stále populárna aj po desaťročiach, pričom dnes je záujem aj o všetkých ostatných členov rodiny.

„Herci“ všetkých vekových kategórii zastúpia podľa potreby vnučku aj otca. Americký magazín The New Yorker priniesol príbeh japonského seniora, ktorý náhle prišiel o manželku aj dcéru. So smrťou aj osamelosťou sa vyrovnával tak, že si ich objednával na spoločné večere každý týždeň.

Pri prvom stretnutí dostali herečky inštrukcie, ako sa majú správať či upravovať vlasy. Agentúra tvrdí, že má čakacie listy seniorov, ktorí si za prenájom rodiny už zaplatili.

Záujem majú o aktivity, ako spoločná príprava jedla, prechádzka v parku, či možnosť posadiť si svoje vnúča na kolená.

Robot na maznanie

V Japonsku vynašli aj robotické tulenie mláďa, ktoré je také prítulné, až sa osvedčilo ako výborná terapeutická pomôcka v domovoch dôchodcov po celom svete. Špeciálny význam má pre ľudí s demenciou a alzheimerom.

Tulenie mláďa, nazývaný Paro, sleduje emocionálne prejavy človeka, vyhodnotí ich a zapamätá aj do budúceho stretnutia a vytvára si svoj vlastný charakter. Dokáže si zapamätať tvár, imituje zvuky harfy, reaguje na dotyk, zvuk, svetlo i teplo.

Tuleň má príjemnú huňatú srsť, milý výraz v tvári, udržuje očný kontakt a na rozdiel od živého zvieratka nevyžaduje jedlo ani prechádzku.