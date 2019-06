Kristián Plaštiak

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty Jim Carrey si sa fanúšikmi odmieta robiť „selfie" Má na to výborný dôvod

Slová slávneho herca by mohli byť v dnešnej dobe pre mnohých inšpiráciou.

— Foto: TASR/Joel Ryan

BRATISLAVA 29. júna - Jim Carrey patrí k tým hercom, ktorí si svoju povesť vybudovali takpovediac z ničoho. Skromný chlapec z chudobných pomerov odjakživa túžil stať sa hercom, pretože rád zabával svoje okolie. Na začiatku svojej kariéry sa snažil uchytiť a vytvoriť si meno, preto vystupoval v rôznych kluboch, kam ľudia chodili na predstavenia stand-up comedy. Časom Jimova reputácia stúpla a stala sa z neho herecká hviezda svetového formátu a populárna osobnosť. Medzi jeho najznámejšie filmy patria Maska, Blbý a blbší, Ace Ventura: Zvierací detektív (všetky 1994), Truman Show (1998), Ja, moje druhé ja a Irena (2000), Bruce Všemohúci (2003), Yes Man (2009) a Pán Popper a jeho tučniaky (2011). Jim Carrey je skutočne pozoruhodnou personou, no ak ho fanúšikovia požiadajú o selfie, odmietne. Prečo? Uprednostňuje totiž priamu konverzáciu.

Ako lietajúce muchy

Známi herci sú často terčom dotieravých fanúšikov, ktorí sa stoj-čo-stoj urputne pokúšajú o fotku s niekým slávnym. Tú následne pridajú na svoj profil na sociálnych sieťach a sledujú, koľko označení „páči sa mi to“ sa im podarí získať od iných. Dodáva im to pocit dôležitosti. „Svoju anonymitu mám iba počas spánku,“ povedal herec v rozhovore s The Hollywood Reporter. Pomerne dlhej besedy sa okrem 57-ročného Kanaďana zúčastnili aj ďalší piati herci, pričom všetci rozprávali o svojich postojoch voči herectvu a spomínali aj na svoje začiatky. Patrili medzi nich aj Sacha Baron Cohen, Don Cheadle, Henry Winkler a iní.

Filmová hviezda to na začiatku nemala ľahké Foto: TASR/Richard Shotwell

Začiatky boli ťažké a publikum ho nenávidelo

Rodák z Newmarket v Ontáriu na začiatky v klube The Comedy Store, kde vystupoval ako stand-up komik, spomína ako na časy skúšok. Nebolo to ľahké, niekoľkokrát ho vypískali, ba dokonca skončil na zemi. „Publikum ma neznášalo. Raz som skončil na stole s rozbitou fľašou od piva. Inokedy po mne hádzali stoličky. Dvestopäťdesiat platiacich ľudí bolo nespokojných s úrovňou mojej vtipnosti. Keď som konečne zliezol z pódia, strhol sa veľký potlesk, a to iba preto, že som povedal, že odchádzam.“ priznal Carrey v rozhovore pre The Hollywood Reporter.

S nepriazňou sa rozhodol bojovať, sadol si za piano a spustil úplne improvizovanú pieseň o tom, ako v ňom všetci ľudia z obecenstva vytvárajú rakovinu. „Vtedy všetci odišli, ostali tam asi iba šiesti ľudia. Povedali, že to bolo to najlepšie, čo doposiaľ videli.“ Zistil, že pokiaľ jeho humor má byť zábavný, musí byť vierohodný a autentický. Zapracoval na sebe a dotiahol to do Hollywoodu.

Namiesto selfie sa radšej s ľuďmi porozpráva

„Už dávno som stratil vôľu byť pre niekoho niečím,“ pokračuje. „A nemyslím si, že som povinný uspokojiť každého. Nie som k ľuďom nemilý, no radšej ako selfie mám pozdrav a otázky ako Ako sa voláš? či Čo dnes robíš? Selfie pozastavujú život. Každý bol paf zo Stevea Jobsa, no ja si ho predstavujem ako v pekle uniká pred démonmi, ktorí si s ním chcú urobiť selfie,“ povedal otvorene s tým, že oproti fotografii radšej uprednostní bežnú konverzáciu s jeho fanúšikmi.

Život „v žiare reflektorov“ prirovnal podľa portálu Unilad k životu na Mesiaci. „Môžete po ňom kráčať koľko chcete, no nie je tam gravitácia. Nemôžete tam žiť.“