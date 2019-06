Američanka Laura Pergolizzi, známa ako LP, si získala Bratislavčanov

TASR

Bratislava 28. júna (TASR) – Slovenská metropola si vo štvrtok večer (27. 6.) zapísala do zoznamu ďalšie meno v rámci aktuálnych úspešných interpretov svetovej hudobnej scény. Pri príležitosti Heart To Mouth Tour k aktuálnemu rovnomennému albumu sa prvýkrát v Bratislave predstavila Laura Pergolizzi, známa pod menom LP. Táto charizmatická americká speváčka a skladateľka na Slovensku koncertovala už tretíkrát, 18. júna 2017 vystúpila na Dobrom festivale v Prešove a 7. júla 2018 na festivale Pohoda. Kým prvé dva koncerty boli open-air, tretí sa udial medzi múrmi AXA arény, ktoré otvorenému priestoru môžu len ťažko konkurovať.

Zaplnené Národné tenisové centrum však bolo pripravené na poldruha hodinový prídel dobrej hudby. Ako už názov turné napovedá, LP prišla do Bratislavy predstaviť nový, v poradí piaty štúdiový album Heart To Mouth Tour, ktorý vydala v decembri 2018. Ten ponúka rovný tucet skladieb a LP s kapelou ich všetkých dvanásť aj zahrala. Začala songom Dreamcatcher, po ňom to boli Dreamer, When I'm Over You, The Power, Die for Your Love, One Night in the Sun. Pri hite Girls Go Wild, známom aj zo slovenských rádií, hľadisko prvýkrát buráca, v závere pripojili aj časť piesne You Shook Me All Night Long z repertoáru AC/DC. Ďalšími boli Recovery, Hey Nice to Know Ya, House on Fire, ku ktorej pridali aj refrén piesne Paint It Black od Rolling Stones. Záver patril dvom piesňam Shaken a Special. Tažko sa zmieriť s tým, že je koniec. Bratislava si vie vytlieskať prídavok a to platilo aj vo štvrtkový večer. Boli nakoniec tri, Muddy Waters, Strange a megahit Lost on You z rovnomennej platne, pri ktorom hľadisko burácalo druhýkrát a refrén dospievalo spolu so speváčkou. Z tejto platne zazneli už v priebehu koncertu piesne When We're High, No Witness, Tightrope a Other People. Pesničky z prvých troch albumov sa do playlistu nedostali.

Speváčka si do Bratislavy priviezla prekvapivo málo techniky. Nebola použitá bočná ani zadná projekcia, iba čierny horizont a bočné šály, na podlahe pódia umiestnených iba sedem reflektorov, jedna svetelná rampa s dvanástimi reflektormi, ktoré v pravidelnom rytme striedali modrú, červenú a žltú náladu. Žiadne efekty či laserová šou. Také pódium by možno odmietli aj viaceré slovenské kapely. Laura v bielom klobúčiku pripomínala miestami mladé chlapčisko, ktoré si pospevuje, píska a pobehuje po pódiu. V priebehu koncertu nezabudla poďakovať Emme Drobnej, ktorá jej robila predskokanku.

Z Bratislavy vedú kroky LP do maďarského Šoproňu, kde už v piatok koncertuje na festivale Volt. Ďalšími zastávkami budú festivaly v Litve, Lotyšsku a Estónsku, v poľskej Gdyni, Moskve, holandskom Beuningene. Záver európskej časti bude mať 20. júla v španielskej La Palme. V koncertnej šnúre pokračuje v auguste v severnej Amerike, prvým bude 10. augusta koncert v kanadskom Vancouveri.

LP, rodáčka z amerického Long Islandu, ktorá rok narodenia úspešne tají, je taliansko – írskeho pôvodu. Jej prarodičia pochádzajú z Neapola a Parmy. Umelecké meno LP si dala po príchode do New Yorku. Laura je zaujímavým zjavom na svetovej hudobnej scéne. Prináša mix popu, rocku a indie, ktoré v netradičnom retro obale ponúka na koncertoch. Kým sa odhodlala k vlastnej interpretácii, jej pesničky naspievala Rihanna, Christina Aguillera, Rita Ora či Backstreet Boys. V júli 2001 vydala debutový album Heart-Shaped Scar, v júni 2004 pridala druhý Suburban Sprawl & Alcohol. Po desiatich rokoch, v júni 2014 vydala tretí album Forever for Now. V decembri 2016 vydáva štvrtú platňu Lost on You s rovnomenným megahitom. Piaty album Heart To Mouth s megahitom Girls Go Wild vyšiel v decembri 2018. Je zaujímavé, že v Anglicku zatiaľ jej albumy ani single nebodovali.