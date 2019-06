TASR

Dnes o 07:41 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní LM: Prešovčania spoznali súperov, predstavia sa v C-skupine

Prešovčania dosiahli v sezóne 2018/2019 svoj najlepší výsledok v Lige majstrov, v základnej skupine obsadili 3. miesto a len tesne nepostúpili do ďalšej fázy.

Na snímke hráči Tatranu Prešov. — Foto: TASR/František Iván

Viedeň 27. júna (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov spoznali súperov v základnej časti Ligy majstrov. Viedenský žreb ich nasmeroval do C-skupiny, v ktorej sú aj švédsky klub IK Sävehof, fínsky Riihimäki Cocks, macedónsky HC Eurofarm Rabotnik, španielsky Bidasoa Irun a portugalský Sporting Lisabon.

Podľa trénera Slavka Golužu bude dôležité nepodľahnúť dojmu, že ide o slabších súperov: "V skupinovej fáze Ligy majstrov niet slabých súperov. Ide o mužstvá, ktoré sú majstri svojich krajín alebo sa umiestnili na 2. miestach. Na prvý pohľad možno skupina vyzerá jednoducho, ale netreba sa nechať zmiasť. Každé z mužstiev bude najmä doma veľmi nepríjemné. Zápasy vonku nebudú jednoduché a netreba sa nechať uniesť tým, že názvami ide pre verejnosť o menej známe hádzanárske mužstvá. Treba sa koncentrovať a ísť krok za krokom. Rozhodne však chceme uspieť a urobíme všetko, aby sme zabojovali o postup."

Aj podľa generálneho manažéra Miroslava Benického bude pre postup dôležité bodovať nielen doma, ale aj vonku: "Máme skupinu, o ktorej by mnohí povedali, že je hrateľná. To je určite dobré, keďže aj minulý rok bol náš cieľ bojovať o prvé dve priečky, čo nám napokon o máličko ušlo. Určite urobíme všetko, aby sme boli úspešní a zabojovali o postup. Čaká nás veľmi nepríjemný majster Švédska Sävehof, ktorý prekonal Kristianstad a to sa nedá podceniť. To však platí pre všetky mužstvá. My si musíme ustrážiť domáce body, ktoré nám v minulej sezóne chýbali. Čo sa týka zápasov vonku, hoci to nie je jednoduché zopakovať, chceme opäť brať body aj zo súperových ihrísk. Ide o Ligu majstrov, najlepšiu európsku súťaž. Tešíme sa na to, že sme jej účastníci a privítame mužstvá z rôznych krajín."