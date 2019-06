TASR

Cully mal v páľave najviac síl, teší sa na Sagana a dav v Trnave

Víťazstvo Cullyho prekvapilo a do značnej miery aj dojalo. Nečudo, veď dosiahol zatiaľ svoj najväčší úspech v kariére.

Na snímke víťaz Ján Andrej Cully v časovke kategórie Elite SR počas spoločných majstrovstvách SR a ČR v cestnej cyklistike pri obci Voderady vo štvrtok 27. júna 2019. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Voderady 27. júna (TASR) - Ján Andrej Cully "vypálil rybník" favoritom a stal sa prekvapujúco novým majstrom Slovenska v časovke jednotlivcov. Dvadsaťtriročný cyklista banskobystrickej Dukly si na 41 km dlhej trati vo Voderadoch najlepšie rozložil sily v jazde proti chronometru, pričom v poli zdolaných zanechal oboch najväčších adeptov na celkový triumf a súčasne tímových kolegov Mareka Čaneckého a Patrika Tybora.

Víťazstvo Cullyho prekvapilo a do značnej miery aj dojalo. Nečudo, veď dosiahol zatiaľ svoj najväčší úspech v kariére. "Momentálne neviem, čo mám na to povedať. Ťažko to slovami opísať, víťazstvo ma veľmi teší. Zrejme až s odstupom si uvedomím, čo som dosiahol," zneli prvé dojmy Cullyho, ktorý v náročných podmienkach triumfoval s viac ako 47-sekundovým náskokom pred trojnásobným obhajcom prvenstva Čaneckým.

Teplomer ukazoval 33 stupňov v tieni, pretekári však išli takmer hodinu na priamom slnku v riadnom "úpeku". "Od prvého kilometra sa išlo v ťažkých podmienkach vo veľkej horúčave, fúkal vietor. Telo má nejaké zásoby vody a energie, ktoré ešte musí využiť na chladenie organizmu. V týchto tropických dňoch človeku ani nechutí toľko jesť, preto si treba dávať obzvlášť veľký pozor, aby v závere pretekov 'nevykapal'. Bolo to trápenie, ale v časovke to je normálne. Vždy je to o trápení v hlave, ale pretekár sa nesmie zlomiť vo chvíľach, keď sa nedarí. Dnes bolo dôležité zadeliť si sily a mne sa prekvapujúco podarilo, že som ich mal najviac. Je z toho víťazstvo, takže perfektné. Do kariet mi možno zahralo aj to, že Marek s Patrikom ešte v utorok súťažili na európskych hrách v Minsku. Ja som sa na túto časovku mohol pripravovať dlhšie ako oni," poznamenal novopečený časovkársky šampión.

Spoločné majstrovstvá SR a ČR pokračujú v Trnave v sobotu 29. júna pretekmi juniorov (128 km) a mužov do 23 rokov (156 km). V nedeľu 30. júna sú na programe preteky mužov s hromadným štartom (187 km) aj s hlavným ťahákom podujatia - trojnásobným majstrom sveta Petrom Saganom, ktorý sa chystá zabojovať na Tour de France o siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Prítomnosť "Tourminátora" je veľká motivácia pre každého, kto sa s ním ocitne na štarte spoločných pretekov. "Budeme bojovať, prídu ešte chlapci z Bora-Hansgrohe na čele s Peťom Saganom, takže to bude o inom. Dnes sme bojovali každý na sto percent a budeme sa o to isté snažiť aj v nedeľu. Príde Sagan, to je čerešnička na torte, my Slováci máme vďaka nemu vôbec jeden z najťažších národných šampionátov. Súťažiť s ním je veľmi ťažké, ale budeme sa snažiť. Vieme, že v uliciach Trnavy bude fandiť veľké množstvo ľudí. Tešíme sa na úžasnú atmosféru, bude to zážitok," dodal Cully.