TASR

Dnes o 16:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní P. Pellegrini: Pozvanie A. Lukašenka je vecou šéfa NR SR a prezidentky

A. Danko zotrváva na svojom pozvaní Lukašenka. Myslí si, že by bolo cťou, keby sa osláv zúčastnili predstavitelia viacerých štátov vrátane Ruska, Bieloruska či Ukrajiny.

Na snímke Peter Pellegrini. — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 27. júna (TASR) - Partnerom prezidenta Bieloruska Alexandra Lukašenka je prezidentka Zuzana Čaputová, jej stanovisko k pozvaniu zo strany šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS) považuje premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) za "veľmi jasné". Pellegrini dodal, že ide o záležitosť prezidentky a šéfa parlamentu. Pre premiéra budú najdôležitejšími hosťami na oslavách 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) priami účastníci povstania. Zoznam pozvaných hostí bude Pellegrini konzultovať s prezidentskou kanceláriou aj s Národnou radou (NR) SR.

"Pani prezidentka sa vyjadrila jasne, a tým pádom to pravdepodobne veľmi jasne uchopí aj veľvyslanectvo a príslušné diplomatické kanály odovzdajú posolstvo. Myslím si, že nič také, že by tu mohla vzniknúť nejaká kauza, nehrozí. Ja to nebudem komentovať. Toto je medzi pani prezidentkou a pánom predsedom Národnej rady SR, oni k tomu ešte samostatne sedeli po našom podpise deklarácie a myslím, že sa dohodli na spoločnom postupe," vysvetlil vo štvrtok Pellegrini.

Predseda vlády tiež povedal, že pozývanie na návštevu je v rámci diskusií na zahraničnej návšteve zvyklosťou. "Keď budeme mať potvrdené účasti jednotlivých zástupcov z jednotlivých krajín, kto vlastne príde, potom sa môžeme baviť o tom, či je to dobré alebo zlé," reagoval na pozvanie Lukašenka na oslavy výročia SNP.

Pellegrini podľa vlastných slov pozýva hostí na úrovni predsedov vlád. Nechce, aby boli oslavy SNP pretekaním v tom, koľko zahraničných hostí príde. "Tieto oslavy sú na počesť tých, ktorí ešte prežili hrôzy druhej svetovej vojny. To sú pre mňa najdôležitejší hostia, ktorých si tam budem uctievať a vážiť si, že prídu. To sú tí, ktorí pred 75 rokmi boli v SNP," povedal s tým, že ide o jeho oficiálny postoj ako aj o postoj šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD).

Danko zotrváva na svojom pozvaní Lukašenka. Myslí si, že by bolo cťou, keby sa osláv zúčastnili predstavitelia viacerých štátov vrátane Ruska, Bieloruska či Ukrajiny. "Predseda vlády aj ja máme snahu, aby na oslavách SNP boli najvyšší predstavitelia štátov, ktorí prispeli k oslobodeniu," skonštatoval vo štvrtok s tým, že pozvanie Lukašenka bolo konzultované, na oslavy by mal podľa neho prísť pravdepodobne predseda vlády Bieloruska. Predseda parlamentu tiež vyzval štátnikov, aby sa tieto oslavy nepolitizovali.

Danko pozval bieloruskú delegáciu na oslavy 75. výročia SNP počas svojej návštevy Bieloruska začiatkom júna. Prezidentka vo štvrtok Lukašenkovi oznámila, že pozvanie nie je z prezidentskej úrovne. Lajčák poukázal, že ak Danko pozval Lukašenka bez vedomia prezidentky, dopustil sa diplomatického prešľapu. Pripomína, že podobné pozvania sa musia robiť z iniciatívy partnera, teda prezident pozýva prezidenta.