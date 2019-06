TASR

Premiér: Za sociálne opatrenia sa postavím, aj v prípade deficitu

Tie peniaze nejde prejesť vláda ani jednotliví ministri. Tie peniaze všetky skončia v peňaženkách občanov SR, a tak je to správne, vyhlásil premiér.

Na archívnej snímke slovenský premiér Peter Pellegrini. — Foto: TASR/AP

Bratislava 27. júna (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) stojí za opatreniami z takzvaného sociálneho balíčka, ako je zvýšenie rodičovského príspevku, zdvojnásobenie vianočného príspevku pre dôchodcov, či zníženie daní pre pracujúcich, a to aj v prípade, ak by to malo znamenať deficit. Uviedol to počas tradičnej štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente.

"Tie peniaze nejde prejesť vláda ani jednotliví ministri. Tie peniaze všetky skončia v peňaženkách občanov SR, a tak je to správne. A hoci by to mohlo znamenať aj nejaký malý deficit, kedykoľvek sa za to postavím," vyhlásil predseda vlády.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) podľa neho aj v minulosti vydávala pesimistické prognózy, nakoniec však reálna skutočnosť v závere roka vyzerala úplne inak. "Neviem, či sa vôbec niekedy naplnili očakávania Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a ich pesimistický náhľad na veci," podotkol. Poukázal na to, že v rozpočte na roky 2019 – 2021 sa ráta so spomaľovaním rastu slovenskej ekonomiky.

Rezort financií podľa neho pozorne monitoruje aktuálny ekonomický vývoj. "Má nástroje, ktorými môže reagovať, ako sú rozpočtové opatrenia, krátenie výdavkov, presun prostriedkov z jedného rezortu do druhého," skonštatoval Pellegrini. Ak k tomu bude treba pristúpiť, ministerstvo financií aj vláda podľa neho bude reagovať na potrebu realokovať prostriedky. Premiér poznamenal, že do úvahy pripadajú aj plošné škrty, ktoré sa realizovali aj v minulosti.

Súčasne premiér pripomenul, že vďaka finančnej politike a dodatočným príjmom z boja proti daňovým únikom sa mohla v predchádzajúcich rokoch kondícia verejných financií zlepšovať. Ako dodal, aktuálna makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky (IFP) ráta s 3,5-percentným rastom ekonomiky v roku 2019 a postupným spomaľovaním možno až k úrovni 2,7 % v roku 2022. "Napriek tomu a napriek miernejšiemu rastu naďalej pribudne v ekonomike tento rok takmer 30.000 nových pracovných miest, čo zvýši zamestnanosť o ďalších 1,2 %," avizoval s tým, že v tomto roku by mali rásť aj nominálne, a tiež reálne mzdy.