Košickí vysokoškoláci sa pokúsia o slovenský rekord v úspornej jazde

Cieľom pretekov Shell Eco-marathon Europe 2019 je skonštruovať vlastné vozidlo a prejsť na ňom čo najviac kilometrov na jeden liter paliva či jednu kilowatthodinu elektrickej energie.

Na snímke úsporné vozidlá študentov Strojníckej fakulty TUKE, ktoré štartovali na predchádzajúcich ročníkoch pretekov Shell Eco-marathon Europe. V v Košiciach 27. júna 2019. — Foto: TASR František Iván

Košice 27. júna (TASR) – Košickí študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) sa pokúsia o nový slovenský rekord v úspornej jazde. Na študentskej súťaži otestujú vlastnoručne navrhnuté a vyrobené vozidlo.

Cieľom pretekov Shell Eco-marathon Europe 2019 je skonštruovať vlastné vozidlo a prejsť na ňom čo najviac kilometrov na jeden liter paliva či jednu kilowatthodinu elektrickej energie. Vysokoškoláci z Košíc súťažia v kategórii prototypov na benzínový pohon. Ich doterajší rekord je 784 kilometrov na liter paliva, čo je aj doteraz najlepší slovenský výsledok na pretekoch. Košický tím je zároveň prvým slovenským tímom, ktorý sa na týchto pretekoch zúčastnil, premiéru mal v roku 1994. Počas osláv 25. ročníka experimentálnych vozidiel Strojníckej fakulty TUKE zmapovali doterajšiu prácu konštruktérov – študentov a prezentovali desať doteraz skonštruovaných vozidiel.

„Tento rok sme použili karosériu, ktorá už bola používaná minulý rok, tam sme urobili len drobné zmeny. Tá najväčšia zmena je nový motor a zadná náprava,“ uviedol konštruktér tohtoročného pretekárskeho vozidla, doktorand Miroslav Palko. Podľa jeho slov jadro tímu tvorí päť členov. „Spolupracujeme aj so študentmi, snažíme sa im ukázať a naučiť ich, čo ich čaká neskôr. Aby si mohli vyskúšať, čo je to reálne čeliť nejakým problémom, dohodnúť sa s výrobcami, zistiť, keď niečo nepasuje a ako to upraviť - aby sa naučili niečo viac,“ dodal.

Oproti minulému roku bude trať užšia, bude tak náročnejšia na taktiku. Ako uviedol jeden zo spoluorganizátorov finále študentskej súťaže Petr Šindler, vlani sa na nej zúčastnilo 160 tímov z 25 krajín. „Súťaž je o tom, aby si študenti vyskúšali svoje teoretické znalosti a preniesli ich do praxe,“ spresnil.

„Tak ako tie autíčka vidíte, tak do poslednej skrutky – od návrhu cez materiály, všetko urobili naši študenti a všetko sa vyrobilo v našich laboratóriách na Strojníckej fakulte TUKE,“ povedal na brífingu dekan uvedenej fakulty Jozef Živčák s tým, že verí, že sa im podarí dosiahnuť hranicu 1000 kilometrov na liter paliva.

Slovensko budú na pretekoch reprezentovať aj ďalšie dva tímy. Tím zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bude pretekať rovnako s vozidlom na benzínový pohon. Stredoškoláci zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave na trať postavia svoj vylepšený elektromobil.

Minuloročný rekord súťaže stanovil francúzsky tím Microjoule-La Joliverie, ktorému sa podarilo prejsť 2324 kilometrov, zároveň drží aj celkový rekord súťaže, a to 3771 kilometrov na liter paliva.

Európske finále pretekov sa uskutoční v Londýne od 1. do 5. júla a je súčasťou festivalu Make the Future Live. Ten je zameraný na inovatívne myšlienky a vízie v oblasti budúceho využívania energie.