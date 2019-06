TASR

Dnes o 15:26 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rektor UK M. Števček udelil Veľkú zlatú medailu UK P. Rychetskému

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom prejave poznamenala, že je hrdou absolventkou univerzity. Ako doplnila, je presvedčená, že bez UK by nebolo Slovensko tak vzdelanou krajinou, ako je teraz.

Na snímke vľavo rektor UK Marek Števček udelil najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK – predsedovi Ústavného súdu Českej republiky a signatárovi Charty 77 Pavlovi Rychetskému (vpravo). — Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 27. júna (TASR) – Rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček pri príležitosti stého výročia založenia UK udelil vo štvrtok na slávnostnom akademickom zhromaždení najvyššie ocenenie univerzity – Veľkú zlatú medailu UK. Dostal ju predseda Ústavného súdu Českej republiky a signatár Charty 77 Pavel Rychetský.

"Rychetský je pre mňa vzorom morálneho a cnostného človeka. Je to človek, ktorý svojím celoživotným dielom dokázal bojovať za slobodu, humanizmus a za svoje princípy neraz trpel. Je to excelentný právnik," uviedol rektor UK Marek Števček. Poznamenal, že jeho osobnosť sa rozhodla UK uctiť preto, lebo je z Českej republiky. "Tých prvých 100 rokov UK je geneticky spätých s českými kolegami a českými inštitúciami," povedal Števček.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom prejave poznamenala, že je hrdou absolventkou univerzity. Ako doplnila, je presvedčená, že bez UK by nebolo Slovensko tak vzdelanou krajinou, ako je teraz. Prezidentka poukázala na to, že je najvyšší čas, aby sa zastavil veľký odlev slovenských študentov do zahraničia, ktorí sa už zväčša na Slovensko nevrátia. "Tento trend musíme spoločnými silami zastaviť," uviedla. Podľa jej slov "vzdelanie, veda a výskum si zaslúžia spoločenskú podporu".

Podľa predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) sa UK za uplynulé storočie vyprofilovala na "mimoriadne kvalitnú, európsku, vedecko-pedagogickú inštitúciu". Poukázal aj na to, že univerzita sa podieľala na kreovaní ďalších mladších slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.

Števček odovzdal počas slávnostnej ceremónie aj pamätné medaily zástupcom slovenských a zahraničných univerzít, spolupracujúcich inštitúcií či pedagógom z jednotlivých fakúlt UK.

Slávnostné pripomenutie storočnice bude pokračovať vo štvrtok popoludňajším programom. V Aule UK uvedú pamätnú striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote desať eur, ktorú vydala Národná banka Slovenska, a výročnú poštovú známku v hodnote 1,90 eura v náklade 200.000 kusov, vydanú Slovenskou poštou. Oslavy vyvrcholia o 18.00 h galavečerom v Slovenskej filharmónii, na ktorom zaznie skladba slovenského skladateľa Mariána Lejavu zložená špeciálne k stému výročiu UK.

Jubileum si počas uplynulého roka pripomínala UK v Bratislave podujatiami pre študentov, zamestnancov a verejnosť. V stredu (26. 6.) otvorili v Múzeu mesta Bratislava výstavu s názvom Prvá dáma vzdelávania – 100 rokov Univerzity Komenského. Pre verejnosť bude k dispozícii do 13. októbra.

Univerzita Komenského v Bratislave vznikla 27. júna 1919.