TASR

Rezort zahraničia upozorňuje, že v Tirolsku nemôžete zísť z diaľnice

Zákaz sa týka jednostopových vozidiel, osobných motorových vozidiel aj nákladných vozidiel. Platí len počas víkendov - od soboty 7.00 h do nedele 19.00 h.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 27. júna (TASR) - Cudzinci majú v rakúskom Tirolsku zákaz zísť z diaľnice, aby obišli tvoriace sa dopravné kolóny, prípadne sa vyhli plateniu poplatkov. Na svojej stránke na to Slovákov využívajúcich rakúske diaľnice upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

"Toto nariadenie neplatí pre vodičov, ktorí hodnoverne preukážu zámer navštíviť konkrétnu oblasť pri odbočovaní na cesty prvej a druhej triedy," dodal rezort diplomacie, ktorý odporúča riadiť sa pokynmi rakúskej polície a diaľničnej spoločnosti.

Zákaz sa týka jednostopových vozidiel, osobných motorových vozidiel aj nákladných vozidiel. Platí len počas víkendov - od soboty 7.00 h do nedele 19.00 h a mal by byť v platnosti do 14. septembra.

Nemecký spolkový minister dopravy Andreas Scheuer už v súvislosti so zákazom uviedol, že vláda pracuje na žalobe proti Viedni. Opatrenie je podľa neho "silno diskriminačné".