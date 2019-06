Kristián Plaštiak

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Stovky áut sa stretli zaseknuté na poľnej ceste. Všetci slepo verili Google Mapám

Ani elektronika nie je neomylná.

— Foto: reprofoto The Denver Channel

DENVER 27. júna - Tentoraz si elektronika vystrelila z nás ľudí! Potom čo bola ohlásená dopravná nehoda na diaľnici Peña Boulevard v Denveri v americkom štáte Colorado, desiatky ľudí sa vydali obchádzkou, ktorú im ponúkla aplikácia Mapy od Googlu. Nedopadlo to však podľa ich predstáv. O celej príhode informuje CNN.

Sto vodičov na prašnej ceste

Diaľnica Peña Boulevard je dlhá takmer 18 kilometrov a ide o hlavný spoj 600-tisícového mesta s letiskom. Práve tam mali namierené aj stovky áut, ktoré neskôr zistili, že na diaľnici pred nimi vznikla nehoda. Museli sa obrátiť na rýchlu pomoc v podobe Googlu. Aplikácia Mapy vás totiž dokáže nasmerovať z miesta vašej polohy na zvolený bod. Moderné technológie sa akosi prerátali a vodičov zaviedli na cestnú komunikáciu poľného typu.

Google zaviedol množstvo vodičov mimo riadnej cesty Foto: Connie Monsees

„Myslela som si, že niekde je obchádzka, a tak som to zadala do Google Maps,“ opisuje svoj nedeľný zážitok Connie Monseesová. „Ukázalo sa, že cesta obchádzkou by bola rýchlejšia, zo 43 minút sa stalo 23. Na prvom výjazde som zišla z diaľnice a šla trasou, ktorú im poradil Google.“ Netrvalo to dlho, pretože už onedlho sa dostala na cestu, kde pred ňou stáli stovky áut, trápiacich sa v blatistom teréne. „Videla som, ako niekoľko áut ide dolu tou prašnou cestou a povedala som si, že je to OK. No nebolo.“

Vyjadrenie spoločnosti

K udalosti sa vyjadril aj sám Google: „Pri výbere cestovných trás berieme do úvahy viacero faktorov, ako napríklad šírka cesty a jej smer. Zatiaľ čo my vždy pracujeme na tom, aby sme zariadili najbližšiu, teda najlepšiu trasu, môžu nastať problémy za nepredvídateľných okolností ako počasie. Všetkých vodičov nabádame k tomu, aby sa riadili miestnymi cestnými zákonmi, zostali pozorní a pri riadení používali najlepší úsudok.“