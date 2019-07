Klaudia Fiolová

​Ľudia sa boja pýtať lekárov. Psychologička radí, ako jednoducho prekonať tento strach

Vďaka stresu môžete prísť o dôležité informácie.

BRATISLAVA 2. júla - Na svete existuje množstvo vírusov. Niektoré z nich sú škodlivé menej a niektoré viac. HPV vírus patrí medzi tie, ktoré môžu byť životunebezpečné. Práve tento vírus môže skomplikovať život nielen ženám, ale aj mužom. Je prirodzené, že ľudia majú strach o vlastné zdravie, zároveň však zistenie vírusu HPV v tele človeka ešte nie je také dramatické. „Je potrebné, aby ľudia mali informáciu o tom, čo je vlastne vírus HPV a čo znamená mať zlé výsledky z cytológie. Zistenie vírusu HPV ešte neznamená onkologické ochorenie. Pri nedostatku informácií majú ľudia sklon k fabulovaniu a k vymýšľaniu rôznych scenárov. Preto je potrebné získať dôveryhodné informácie priamo od lekárov,“ radí psychologička Lucia Alakšová pre Dobré noviny.

Niektoré vírusy HPV spôsobujú zmeny v bunkách výstelky krčka maternice a časom sa môžu zmeniť na rakovinové bunky. „V takejto situácii sa snažíme aj my psychológovia, aj lekári prispôsobiť tejto situácii, pomôcť čo najviac našim pacientom a zvládnuť spoločne túto situáciu.“ Podľa slov psychologičky je dôležité, aby sa pocity nepotláčali, žena si musí tieto emócie odžiť. Treba dať priechod smútku, agresii a hnevu. Často sa ženy obávajú reakcie partnerov alebo rodičov a nechávajú si túto informáciu pre seba. Mali by sa podeliť o svoje pocity s blízkymi. „Keď žena nevie, ako sa otvoriť, môže vyhľadať pomoc psychológa. Sme tu pre pacientov, aby vedeli zvládnuť túto situáciu a adaptovali sa. Často sa stretávam so situáciou, že sa pacientky boja pýtať lekárov a nechcú ich zaťažovať. V týchto prípadoch pracuje strach a stres. Preto odporúčam napísať si otázky v kľude doma a následne prísť k lekárovi už s prichystanými otázkami,“ odporúča Lucia Alakšová.

To, že žene zistia vírus HPV ešte neznamená, že má rakovinu krčka maternice. K tejto dezinformovanosti môže dôjsť aj následkom nedostatku informácií. „Ženy by mali chodiť pravidelne na preventívne prehliadky a dbať na svoje zdravie. Dlhodobý stres je z istého uhľa pohľadu aj príčinou onkologických ochorení, keďže sa nám počas toho stresového obdobia oslabuje imunitný systém.“

Celý rozhovor s psychologičkou Luciou Alakšovou nájdete v priloženom videu.