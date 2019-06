Kristián Plaštiak

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Rozplačete sa často pri filme? Vedci majú pre vás skvelé správy

Nehanbite sa za svoje slzy.

— Foto: TASR/AP

BRATISLAVA 28. júna - Už sa vám niekedy stalo, že by vás film dojal natoľko, až ste začali plakať? Ak áno, máme pre vás dobrú správu! Nová vedecká štúdia totiž tvrdí, že nie ste žiadne prehnané citlivky, ale práve nopak, mali by ste byť emocionálne silní.

Čo majú spoločné filmy ako Titanic, Zápisník jednej lásky, Zelená míľa, Hačikó - príbeh psa, Zrodila sa hviezda, Predčítač alebo Zázraky z neba? Ide o výnimočné diela kinematografie, to áno, no okrem toho v sebe nesú aj akúsi emočnú stopu, ktorá v ľuďoch vyvoláva smutný, no zároveň prekrásny pocit.

Film Titanic prišiel do kín v roku 1997 Foto: Facebook/Titanic

Pokojne plačte

Neurológ Paul J. Zak z Graduate University v kalifornskom Claremonte vo svojej práci poukazuje na to, ako na nás pôsobia inšpiratívne príbehy, ktoré vídame na našich obrazovkách. Výsledkom jeho skúmania je fakt, že ľudia, ktorí ronia slzy pri sledovaní dramatických filmov, či iných filmov, ktoré nemajú práve „šťastný koniec“, sú empatickejší, čo je dôkazom toho, že sa vedia lepšie vžiť do fiktívneho príbehu na obrazovke.

Zápisník jednej lásky pochádza z roku 2004 Foto: Facebook/The Notebook

Môžu zato hormóny

Za všetkým stojí hormón s názvom oxytocín, ktorý sa správa ako neurotransmiter a zodpovedá za to, čo cítime pri sledovaní danej citlivej scény. Príbeh si spájame s pocitmi, čo vo výsledku vedie k nášmu pozitívnemu správaniu voči vonkajšiemu svetu. Vysoká schopnosť empatie, teda vciťovanie sa do pocitov a myšlienok druhého človeka, nám dáva lepší pocit zo sveta okolo nás.

Príbeh o psovi hačikó z roku 2009 si získal srdcia ľudí po celom svete Foto: Facebook/Hachiko

Ďalším z efektov hormónu je fakt, že títo ľudia sú mentálne mocnejší ako tí, ktorí sa svoje slzy snažia ukrývať. Majú totiž dostatok odvahy na vyjadrenie svojich pocitov. V nich sú omnoho vyzretejší a istejší, čo vedie k väčšej emočnej stabilite.

Súčasťou Zakovej práce je tvrdenie, že oxytocín stojí aj za medziľudskou dôverou. Tí, ktorí ostatným veria o niečo viac, majú vo svojom tele vyššiu úroveň neurotransmiterov a dokážu rozoznať skutočnú hodnotu ocenenia ľudí okolo seba.