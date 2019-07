Dominika Pacigová

Chcete dokonalú fotku z dovolenky? Tu je krátky návod, s ktorým to zvládne každý

Nádherné momenty môžete zvečniť aj mobilným fotoaparátom a nepotrebujete k tomu žiadnu „zrkadlovku“.

Ilustračná snímka — Foto: Unsplash

BRATISLAVA 3. júla - Ak sa chystáte na dovolenku a chcete si zachovať spomienky vo forme pekných fotografií, zrkadlovku potrebovať nebudete. Dokonca nemusíte byť ani profesionálnym fotografom. Ponúkame vám niekoľko rád a trikov, vďaka ktorým zvečníte nádherné momenty, ktoré si budete môcť neskôr s nostalgiou prezerať.

Vyberte to správne svetlo

Dalo by sa povedať, že svetlo je základom dobrej fotografie. Naučiť sa pracovať so svetlom je hotovým umením a vedou. Ak to však zvládnete, vaše fotografie budú vyzerať ako z časopisu. Akési všeobecné pravidlo hovorí, že najkrajšie fotky vznikajú za asistencie mäkkého svetla, ktoré nevytvára žiadne ostré tiene. Niet divu, že krásne fotografie môžu vzniknúť práve počas zlatej hodinky, pričom ide o čas po východe a pred západom slnka.

Na druhej strane, snáď pre nikoho nebude novinkou, že fotiť proti slnku nie je tou najlepšou voľbou, pokiaľ nechcete zvečniť tmavú siluetu. Fotoaparát v tomto prípade určite viniť nemôžete.

Takisto by ste mali mať na pamäti, že blesk by nemal byť automatickým pomocníkom pri každom fotení. A to najmä v prípade mobilného telefónu. Mobily totiž nemajú vždy dostatočne silný blesk na to, aby dokázali dokonale osvetliť celú fotografiu. Zväčša osvetlia len osoby či predmety v popredí a ostatné zostane tmavé.

Ukážka použitia systému Nočné Snímanie na novom modeli Motorola one Vision. Vľavo vypnutné Nočné snímanie, vpravo zapnuté. Foto: Motorola

Len krajina nestačí, záber bude nudným

V prípade, že si chcete zavesiť obraz na stenu, odfoťte si oku lahodiacu krajinku. Inak to ale nemá veľmi zmysel, pretože po istom čase vás takáto fotografia omrzí a už sa k nej nikdy nevrátite. Ak si však predsa len chcete zvečniť akúsi scenériu, skúste sa zamerať na detaily alebo na niečo, čo dodá danej scenérii príbeh. A môže to byť naozaj čokoľvek. Kvapky vody na liste, mačka, ktorá náhodou prebehla cez cestu, dieťa, ktoré sa vám zatúlalo do záberu... Fantázii sa tu medze skutočne nekladú.

Detaily sú tým, čo urobí fotku výnimočnou. Môžu nimi byť aj kvapky vody stojace na liste. Fotené modelom Motorola one Vision. Foto: Motorola

Ľudia sú nositeľmi príbehu, zoom nepotrebujete

Zoom vašu fotografiu rozostrí a rozmaže, a tak záber nebude ani originálnym, ani pekným. Namiesto zoomovania sa radšej klasicky priblížte k objektu, ktorý fotíte. Aby bola fotografia skutočne dobrou, mala by niesť istú emóciu či príbeh. Kto iný by mohol byť nositeľom príbehu, ak nie človek alebo iná živá bytosť? Ostatné už vykryje prírodná alebo mestská scenéria.

Fotografia zachytená mobilom Motorola one Vision. Foto: Motorola

Počuli ste už o white balance?

Ak fotky nevyzerajú tak, ako si predstavujete, máme pre vás ešte dva triky, ktoré sú nápomocné. Prvým je nastavenie White balance, ktoré predstavuje obrovskú výhodu digitálneho fotoaparátu a stará sa o prirodzené zobrazenie farieb. Funkcia White balance, ktorú nájdete na mobiloch najčastejšie pod skratkou WB, je zvyčajne na vašom zariadení zapnutá automaticky. Skúste tento automatický režim nabudúce pri fotení vypnúť a radšej manuálne nastavte, či sa nachádzate na dennom svetle, pri svite mesiaca či v uzavretej miestnosti s umelým osvetlením. Uvidíte, aké divy takáto drobnosť narobí.