Kristián Plaštiak

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rozhodovali sekundy. Keď sa jeho syn začal topiť v bazéne, otecko sa zmenil na Supermana

Pohotová reakcia otecka mu zachránila synčeka. V lete byť treba s deťmi obzvlášť ostražitý.

— Foto: Facebook/Albert Passavanti

WEST PALM BEACH 27. júna - Tento otec je skutočný hrdina! Albert Passavanti a jeho rodina trávila čas pri rodinnom bazéne, ohraničenom umelým oplotením, keď vtom sa 1,5 ročný syn zatúlal k bazénu a nešťastne spadol do vody. Otec neváhal ani milisekundu a ako Superman vrhol sa do záchrany syna. O všetkom informuje CNN.

Nedeľné poobedie

Ako sme už načrtli v úvode, celá situácia sa odohrala v dome rodiny Passavantiových. Matka s dcérou sa kúpali, zatiaľ čo otec so strýkom sa zhovárali v tieni. Vtom sa na miesto vrútil malý Rocco, vošiel do oplotenia bazéna a spadol do vody. Keď to uvidel jeho otec, v jednej chvíli sa postavil a v druhej už bol vo vode a zachraňoval svojho 1,5-ročného syna.

„Vo chvíli, keď vidíte niečo také, získate silu Supermana a musíte ísť do toho, akokoľvek ťažké to je. Ani mi nenapadlo obchádzať plot. Bolo to z bodu A do bodu B,“ opísal svoj hrdinský čin otec dvoch detí.

Video sa objavilo na internete po tom, čo ho na svoj profil na sociálnej sieti Facebook uverejnil sám Albert. K videu pridal popis „Detské bráničky fungujú iba, ak ich zavriete.“ Od nedele (23.6.) video videlo 167-tisíc ľudí a všetci boli hrdinstvom otca dojatí.