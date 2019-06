Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vzťahový poradca: V hádke sa meníme na malé deti. Stačí urobiť jednoduchú vec a konflikty sa vyriešia

Ženy sú vo vzťahu viac emocionálne založené ako muži, ktorí sa podľa vzťahového poradcu riadia viac na základe logiky. Muži potrebujú viac trénovať, ako vyjadrovať city a emócie.

BRATISLAVA 30. júna - Spokojný a harmonický vzťah považuje väčšina ľudí za najväčší životný úspech. Udržať lásku medzi mužom a ženou však nie je vždy jednoduché. Môžu sa objaviť rôzne úskalia a ťažkosti, s ktorými sa musia dvaja vo vzťahu popasovať. Ak to ale sami nezvládnu, môžu sa obrátiť aj na vzťahového poradcu. Stanislav Ličko má dlhoročné skúsenosti s tým, ako riešiť nezhodu a krízu v partnerskom vzťahu.

„Som vyštudovaný ITčkár, ale po vysokej škole som hneď vedel, že nebudem robiť v korporáte a približne v roku 2014 som sa začal zaoberať partnerskými vzťahmi a intimitou. Zároveň sme riešili ako väčšina ľudí nezhody a krízu v partnerskom vzťahu a ja som začal pátrať po tom, ako rozvíjať lásku a intimitu aj po rokoch vo vzťahu, tak aby sme boli šťastní," spomína na svoje začiatky dnes už autor bestselleru Ako ju pochopiť. Ako sám tvrdí, ľudia by mali mať predovšetkým radi samých seba. Ovplyvňuje to nielen ich správanie, ale aj to, ako sa správajú k svojmu okoliu. „Všetko sa začína vzťahom k samému sebe. Keď ho uzdravím, potom začnem uzdravovať aj svoje partnerské vzťahy a vzťahy v rodine. Keď uzdravíme vzťahy v rodine, má to dopad na celú komunitu, štát a celú spoločnosť. Tam vidím ohromný priestor," hovorí v rozhovore pre Dobré noviny vzťahový poradca Stanislav Ličko.

Ľudia sa nevedia otvoriť a boja sa byť zraniteľní

Najväčším problémom, kvôli ktorému sa dnešné vzťahy rozpadajú, je podľa slov Stanislava Lička fakt, že sa ľudia nevedia partnerovi otvoriť. Ľudia sa boja, že sa stanú zraniteľnými a boja sa odmietnutia zo strany partnera. „Ďalším problémom je, že si nehľadáme partnerov, ale rôzne náhrady za nenaplnené potreby. Hľadáme si náhrady za otca alebo za mamu. Nevytvárame vzťahy vedome. Hľadáme rôzne benefity a výhody," objasňuje. Ženy sú podľa neho vo vzťahu viac emocionálne založené ako muži, ktorí sa riadia viac na základe logiky. Muži potrebujú viac trénovať, ako vyjadrovať city a emócie. „Keď sa pozrieme na rovinu nevedomia podľa Carla Gustava Junga, muž v sebe nosí nerozvinutú ženskú časť, a žena v sebe nosí nerozvinutú mužskú časť," ozrejmuje.

Pri konfliktoch a hádkach partneri podľa Lička často skĺzajú do podvedomých vzorcov reakcií a často sú to reakcie malých zranených detí, ktoré nesú vo svojom vnútri. Vtedy aspoň jeden z dvojice potrebuje vystúpiť a postarať sa o danú situáciu. „Muži skôr nevedia, ako reagovať na ženské emócie. Nevedia ustáť emočnú ženu. Nikto ich to neučil. Buď sú ticho, vypnú sa, pretože to bola jediná možná stratégia prežitia, keď ich mama reagovala emočne na nich, alebo odchádzajú fyzicky. Ďalšia reakcia je útok. Čo pomáha vtedy, je ostať so ženou v prítomnosti, aj keď je nepríjemná. Samozrejmosťou je úcta a rešpekt z obidvoch strán." vzťahový poradca pri týchto situáciách navrhuje, aby sa dvojica zhlboka nadýchla a zmenila miesto, alebo prostredie, kde konflikt vznikol.

Viac o tom, ako riešiť hádky, konflikty vo vzťahu a ako sa vôbec navzájom pochopiť, sa dozviete v priloženom videorozhovore so vzťahovým poradcom Stanislavom Ličkom.

Bestseller Stanislava Lička Ako ju pochopiť. Foto: Stanislav Ličko