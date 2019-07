Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Muž si uvedomil, prečo ho žena nechala po 16 rokoch. Jeho rady by si mal prečítať každý

Ak by dodržal aspoň niekoľko z týchto rád, mohol zachrániť ich manželstvo.

Na vzťahu by mali pracovať obidve strany — Foto: Pixabay

BRATISLAVA 7. júla - Spoločný život s niekým môže byť ťažký, ak na tom ľudia nepracujú. Túto skutočnosť si uvedomil aj jeden muž, ktorého nechala žena po 16 rokoch manželstva. Uvedomil si jeho najväčšie chyby, ktoré spravil počas ich vzťahu a prial by si, aby ich mohol napraviť. Príspevok, ktorý uverejnil, chytí každého za srdce. V rozsiahlom príspevku radí ľuďom, čo by mali urobiť pre to, aby nestratili svoju životnú lásku. Sám ľutuje, že tieto veci nespravil skôr. Jeho rady sa stali veľmi populárnymi po celom svete a jeho príspevok má 30-tisíc like-ov a viac ako 141-tisíc zdieľaní.

Nezabúdajte ju zobrať na rande aj počas manželstva

To, že žijete už spolu, neznamená, že by ste ju mali brať ako samozrejmosť. Nezabúdajte na sľuby, ktoré ste jej dali pred oltárom. Dajte jej najavo vaše pocity a správajte sa k nej tak, ako keby ste chceli získať znova jej srdce.

Nepokúšajte sa ju zmeniť

Mali by ste milovať vašu manželku takú, aká je. Nesnažte sa ju zmeniť. Samozrejme, že sa každý z nás mení po nejakej dobe, ale to je práve šanca pre vás, aby ste sa do nej opäť zamilovali.

Všímajte si jej silné stránky

Ak sa zameriate na veci, ktoré na nej milujete, tak sa vo vás zosilní tento pocit. Ak sa zameriate na jej negatíva, tak budete vidieť len to, čo vám najviac na nej vadí. Sústreďte sa na tie maličkosti, ktoré pre vás robí a ktoré si na nej najviac ceníte. A nezabúdajte jej to z času na čas aj povedať nahlas.

Neprenášajte na ňu svoj hnev

Ak vás niečo nahnevá v práci, alebo vás vytočí váš najlepší kamarát, neobviňujte ju z to. Ona za to predsa nemôže. Sú to vaše emócie a mali by ste sa s nimi vyrovnať sám. Nezaslúži si predsa, aby ste si vybili na nej váš hnev.

Nezabúdajte ju rozosmievať

Spomeňte si na to, koľko ste sa spolu nasmiali. Aké hlúposti ste spolu vyviedli. Pripomeňte si tieto momenty. Aj keď ste dospelí, mali by ste sa z času na čas utrhnúť z reťaze. A v neposlednom rade, kto sa často smeje, vyzerá mladšie aj šťastnejšie.

Buďte prítomný

Vaša žena si zaslúži vašu pozornosť, nie len váš čas. Dajte jej najavo, že sa o ňu úprimne zaujímate. Keď sa s ňou rozprávate, buďte na 100 % prítomný. Správajte sa ku nej ako ku vašej kráľovnej. Získala si predsa vaše srdce.

Učte sa z vlastných chýb

Nikto nie je neomylný. Každý z nás robí občas chyby. Stačí, ak sa z nich aj poučíte a nebudete to opakovať dookola. To, že sa niekedy pohádate, je úplne prirodzené. Nikto nie je perfektný, ale aspoň sa o to môžete pokúšať.