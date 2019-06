Kristián Plaštiak

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Odborníci varujú: Neberte psíky v horúčavách von. Rozpálené ulice im môžu popáliť labky

Počas horúčav by ste vašich miláčikov určite nemali venčiť na rozpálených asfaltových uliciach.

Počas horúčav by ste mali psíka venčiť iba na trávniku, rozpálený asfalt mu môže poriadne ublížiť. — Foto: Pexels

BRATISLAVA 27. júna - Teploty na našom území sú už niekoľko týždňov vysoké. Takéto počasie neprekáža iba vám, ale aj vašim štvornohým chlpatým miláčikom. Aj obyčajná prechádzka môže vášmu psovi spôsobiť nepríjemné popáleniny. Asfalt v 30-stupňových teplotách dosahuje teplotu až 70 °C.

Chráňte svojich miláčikov

Ako informuje spravodajský portál českej televízie Nova, vaše domáce zvieratká, ktoré je potrebné pravidelne venčiť, sú v ohrození. Vám to nebezpečné možno neprichodí, no skúste priložiť otvorenú dlaň na rozpálený chodník. Ak vás to prinúti už po niekoľkých sekundách ruku stiahnuť, nie je to príjemné ani pre vášho psa. Ako už bolo spomenuté, v 30-stupňových teplotách dosahuje teplota asfaltu miestami až 70 stupňov Celzia.

Doprajte svojmu psíkovi pobyt v tieni Foto: Pixabay

Skontrolujte im labky

Po príchode domov z prechádzky by ste preto mali vašim štvornohým miláčikom skontrolovať labky. Ak spozorujete popáleniny, musíte ich rýchlo ošetriť, ak tak neurobíte, psíka tým vystavíte neskoršiemu nebezpečenstvu. Akousi prevenciu proti možným popáleninám môže byť aj vhodne zvolený čas venčenia. Počas ranných a večerných hodín chodníky nie sú tak rozpálené, pretože, logicky, nesvieti na ne v takej miere Slnko. Preferovaným povrchom by aj tak mala byť stále trávnatá plocha.

„Všetkých prosím, aby to tento týždeň naozaj nepreháňali s cvičením a dlhými prechádzkami so psami. Aj hádzanie lopty, hoci niekde pri vode, môže pre psa znamenať smrteľné prehriatie. Doprajte im tieň, pokoj a dostatok vody a už vôbec s nimi nechoďte do rozpáleného mesta, pokiaľ to nie je nutné, aby šli s vami,“ cituje vyjadrenie veterinára Jiřího Žáka na sociálnej sieti portál Nova.cz.