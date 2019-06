TASR, Dobré noviny

Dnes o 09:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ako by ste reagovali, ak by bolo vaše dieťa homosexuál? Spýtali sa Williama a jeho odpoveď by mala byť inšpiráciou pre všetkých

William sa takto vyjadril počas svojej návštevy v londýnskej neziskovej organizácii Albert Kennedy Trust. Tá pracuje v mladými LGBT ľuďmi, ktorí sú bezdomovci alebo žijú v nepriateľskom prostredí.

Britský princ William hovorí počas svojej návštevy v londýnskej neziskovej organizácii Albert Kennedy Trust 26. júna 2019. — Foto: TASR/AP

Londýn 26. júna - Britský princ William v stredu povedal, že by bolo "úplne v poriadku", keby sa jedno z jeho detí prihlásilo k homosexuálnej orientácii, hoci by sa obával, ako zareaguje verejnosť.

„Je to niečo, z čoho som nervózny. Nie preto, že by mi vadilo, že sú homosexuálne orientovaní, ale preto, že sa bojím nátlaku, ktorému by kvôli tomu museli čeliť a bojím sa aj toho, že ich život by bol oveľa ťažší. Ako rodič sa toho obávam jedine z tohto dôvodu. Želám si, aby sme žili vo svete, kde by to bolo úplne normálne a v poriadku, ale bojím sa toho najmä kvôli tomu, z akej rodiny som a v akej pozícii moja rodina je. Bojím sa len nenávistných slov, odsúdenia, ktorému by moje deti museli čeliť, ak by boli homosexuáne orientované,“ vysvetlil William, pričom dodal, že jeho úlohou je práve aj postarať sa o to, aby už nikto nemusel podobnému odsúdeniu čeliť a aby sa k homosexualite naozaj začalo na celom svete pristupovať ako k niečomu úplne normálnemu.

William sa takto vyjadril počas svojej návštevy v londýnskej neziskovej organizácii Albert Kennedy Trust. Tá pracuje v mladými LGBT ľuďmi, ktorí sú bezdomovci alebo žijú v nepriateľskom prostredí, vysvetlila tlačová agentúra AP. Účastník skupinovej diskusie v sídle organizácie sa princa spýtal: "Keby jedného dňa vaše dieťa povedalo: 'Som gej, som lesbička', ako by ste reagovali?" William odpovedal, že "on by to určite bral úplne v poriadku".

Princ William sa často vyjadruje aj k otázkam, pred ktorými sa mnohí iní skrývajú. Už v minulosti viackrát priznal, že sám mal problémy s duševným zdravím a vie, že ak by v tom čase nevyhľadal pomoc, mohlo by to celé dopadnúť oveľa horšie. Takisto sa nestráni hovoriť ani o smútku a obrovskej strate, ktorú prežil ako dieťa, keď stratil matku, princeznú Dianu. Verí, že aj otvoreným rozhovorom a diskusiou o neľahkých veciach dokáže pomôcť niekomu, kto si prechádza podobne ťažkým obdobím.

