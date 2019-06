Zistili sme za vás: Toto sú povinnosti vášho zamestnávateľa počas horúcich dní na pracovisku

Klaudia Fiolová

Nasledujúce povinnosti by mal dodržiavať každý zamestnávateľ.

Extrémne horúčavy trápia ľudí najmä na pracovisku — Foto: TASR

BRATISLAVA 27. júna - Extrémne horúčavy, ktoré zasiahli Slovensko, trápia ľudí na celom území. Teploty prepisujú rekordy v celej Európe. Počas týchto horúcich letných dní môže dôjsť aj k sťaženým podmienkam na prácu, preto by mali zamestnávatelia zabezpečiť optimálne podmienky na pracovisku. Množstvo ľudí sa počas extrémne teplého počasia cíti viac unavene, malátne a výnimočné nie sú ani bolesti hlavy. Môže to byť aj zle nastaveným pitným režimom. Na ochranu zdravia pred záťažou spôsobenou z tepla by mali dbať aj zamestnávatelia. Opýtali sme sa preto Inšpektorátu práce, aké sú najčastejšie kladené otázky zamestnancov a aké majú zamestnávatelia v týchto horúcich dňoch povinnosti.

Ak mám pocit, že máme v lete v zamestnaní príliš teplo a nemáme klimatizáciu, môžem žiadať, aby zamestnávateľ kúpil napr. aspoň ventilátory? A ak odmietne, môžem sa obrátiť na Inšpektorát práce?

Problematiku rieši vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, ktorá vykonáva zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri práci vykonávanej na vnútornom pracovisku sa záťaž teplom hodnotí podľa operatívnej teploty to alebo výslednej teploty guľového teplomeru tg v spojení s relatívnou vlhkosťou vzduchu rh a rýchlosťou prúdenia vzduchu va. Pre operatívne vykonávanie preventívnych opatrení počas mimoriadne teplých dní, pri ktorých je predpoklad záťaže teplom, možno použiť údaje získané zo spravodajstva špecializovanej organizácie vykonávajúcej štátnu hydrologickú službu a štátnu meteorologickú službu alebo orientačným meraním.

Na vnútornom pracovisku, na ktorom je v dôsledku záťaže teplom z technologických dôvodov prekračovaná maximálna hodnota prípustnej operatívnej teploty podľa odseku 1 pre danú triedu práce podľa prílohy č. 2, a na iných pracoviskách za mimoriadne teplých dní sa čas práce upraví tak, aby bol dodržaný najmä dlhodobo únosný čas práce a krátkodobo únosný čas práce; v odôvodnených prípadoch sa pri záťaži teplom vykonajú aj ďalšie opatrenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 štvrtom bode. Zakúpenie ventilátorov a poskytovanie pitného režimu zo strany zamestnávateľa je jednou z možností zníženia nepriaznivých účinkov nadmerného tepla na najnižšiu možnú mieru.

Je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre zamestnanca pitný režim v horúčavách?

Podľa zákona zamestnávateľ zabezpečuje pri záťaži teplom zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa. Zamestnávateľ pri záťaži teplom zamestnancovi, ktorý vykonáva dlhodobú prácu zaradenú v triede 1b až 4, poskytuje na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky stratené potením a dýchaním. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s uvedenou problematikou kontrolujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a krajské inšpektoráty práce.

Klimatizácia nemusí byť len prínosom, ale aj veľkým problémom

Môžem sa ako zamestnanec (súkromnej firmy) sťažovať na príslušnom Inšpektoráte práce, ak mám pocit, že mám časté zdravotné problémy vďaka tomu, že v kancelárii mám stôl a stoličku umiestnené tak nevhodne, že na mňa fúka studená klimatizácia? Musím to nejako dokazovať? Alebo príde inšpektor, posúdi situáciu a dá nejaké záväzné usmernenie môjmu zamestnávateľovi? Ak by ma napríklad „seklo“ alebo by som prechladla a musela by som na PN, môžem si nárokovať od zamestnávateľa nejaké odškodné, finančnú kompenzáciu? Možno takéto vymeškanie z práce považovať za „pracovný úraz“? (keďže moju PN pripisujem klimatizácii)

Zamestnávateľ zo zákona zodpovedá za bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Jednou z jeho povinností je zabezpečiť vhodné pracovné podmienky na ochranu zdravia zamestnancov. Na pracovné podmienky na pracoviskách s ohľadom na jeho ergonómiu dozerajú regionálne úrady verejného zdravotníctva. Čo sa týka usporiadania pracoviska sú kompetentné inšpektoráty práce. V prípade, ak nie ste spokojná s ergonomickým usporiadaním pracoviska a svoje zdravotné problémy dávate do súvislosti s klimatizáciou priestorov, v ktorých vykonávate pracovnú činnosť, mali by ste v prvom rade upozorniť na tieto skutočnosti svojho zamestnávateľa, prípadne riešiť tento problém so zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a požadovať odstránenie nedostatkov, pokiaľ budú zistené. Ak nedôjde k zjednaniu nápravy, je možné podať podnet príslušnému orgánu dozoru, v tomto prípade mieste príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, prípadne miestnemu príslušnému inšpektorátu práce. Vzhľadom na to, že úprava klimatizácie nie je finančne ani technicky náročným problémom, malo by dôjsť k náprave bez zásahu orgánu dozoru. Navyše v prípade, ak v rovnakej miestnosti vykonávajú prácu viacerí zamestnanci, môže sa jednať o rozdielne pocitové vnímanie a treba nájsť kompromis vyhovujúci všetkým, prípadne organizačnými zásahmi upraviť klimatické podmienky a sedenie tak, aby vyhovovalo všetkým. V prípade „seknutia“ ide o dlhodobé pôsobenie vonkajších vplyvov, čo nenapĺňa definíciu pracovného úrazu. Pracovným úrazom je v zmysle § 195 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákonník práce) poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Ak vám zdravotne uškodila klimatizácia a zamestnávateľ tento problém nijako neriešil, máte právo podať podnet príslušnému orgánu - v tomto prípade napríklad regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Foto: Pexels

Registrujú Inšpektoráty práce sťažnosti súvisiace s klimatizáciou či prílišným chladom alebo naopak teplom v práci?

Podnety týkajúce sa danej problematiky, hlavne nadmerného tepla počas letných mesiacov a nezabezpečenie pitného režimu sú registrované najmä počas letných mesiacov, kedy príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a mieste príslušné inšpektoráty práce vo zvýšenej miere poskytujú odborné poradenstvo. Upozorňujú na možnosti prijať účinné technické opatrenia, medzi ktoré patrí dostatočné vetranie, vzduchotechnika udržiavaná v prevádzkyschopnom stave a zabezpečenie klimatizácie pracovísk najmä v tých prípadoch, kde by vysoká teplota mohla ohroziť spoľahlivosť prístrojov a zariadení. Počas horúcich dní má zamestnávateľ možnosť prijať aj organizačné opatrenia, ako posunutie alebo skrátenie pracovnej doby. V prípade, že sa zamestnávateľ rozhodne skrátiť pracovný čas v súvislosti s horúcim dňom (teplota v tieni je viac ako 30 stupňov Celzia), nesmie krátiť mzdu zamestnancov. Vo všeobecnosti sa nejedná o prekážku na strane zamestnanca.