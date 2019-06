TASR

EH 2019: Boxer Strnisko prehral vo štvrťfinále

Rozhodcovia duelu prisúdili pästiarovi z Apeninského polostrova všetky tri kolá, Strnisko i celý slovenský tím po jasnom verdikte len nechápavo krútili hlavou. Podľa nich bol jasný víťaz Slovák.

Slovenský boxer Matúš Strnisko po štvrťfinále hmotnostnej kategórie do 81 kilogramov proti Talianovi Simonovi Fiorimu na II. Európskych hrách v Minsku 26. júna 2019. — Foto: TASR Michal Svítok

Minsk 26. júna (TASR) - Slovenský boxer Matúš Strnisko nezíska medailu na II. európskych hrách v Minsku. V súboji stredajšieho štvrťfinále poloťažkej hmotnostnej kategórie do 81 kilogramov prehral s Talianom Simonem Fiorim na body 0:5 a obsadil piate miesto.

Rozhodcovia duelu prisúdili pästiarovi z Apeninského polostrova všetky tri kolá (3:2, 4:1, 4:1), Strnisko i celý slovenský tím po jasnom verdikte len nechápavo krútili hlavou. Podľa nich bol jasný víťaz Slovák. "Za všetko hovorí výraz talianskeho boxera i trénerov tesne po zápase, keď absolútne neverili, že vyhrajú a ich obrovské prekvapenie, keď mu zdvihli ruku. Naše sklamanie a znechutenie je značné, pretože si myslíme, že Matúš mal tento zápas vyhratý. Prvé dve kolá boli takticky jasne viditeľné, neboli tam žiadne neprehľadné situácie, jednoducho taliansky boxer netriafal a Matúš zbieral bodík po bodíku. Prvé dve kolá mu rozhodne mali dať, tretie bolo už vyrovnanejšie," povedal reprezentačný tréner Pavol Hlavačka.

Podľa jeho slov by v prípade takej prevahy Taliana rozhodcovia uzavreli duel už po dvoch kolách. "Verím tomu, že keby to bolo naopak, tak by to pre Taliana uzavreli a dali by mu vyhrať obe kolá. Takto si to nechali do toho posledného otvorené a vyšlo to pre neho. Z nášho pohľadu Matúš určite neprehral tento zápas. Nedá sa s tým nič robiť a neexistuje ani protest," dodal.

Istý kov má Andrej Csemez, ktorý sa v semifinále strednej váhy do 75 kg stretne v piatok o 20.30 SELČ s Ukrajincom Oleksandrom Chyžniakom.