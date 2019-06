TASR

Dnes o 07:37 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL: Brankár Luongo ukončil kariéru

Prestížnu NHL opustil ako historicky tretí najúspešnejší brankár v počte víťazstiev - 489.

Roberto Luongo, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Sunrise 26. júna (TASR) - Kanadský hokejový brankár Roberto Luongo ukončil kariéru. Prestížnu NHL opustil ako historicky tretí najúspešnejší brankár v počte víťazstiev - 489.

"V uplynulých dvoch mesiacoch som intenzívne premýšľal nad mojou budúcnosťou a rozhodol som sa podľa pocitu. Myslím si, že je to správny krok," uviedol 40-ročný brankár na twitteri.

V roku 1997 ho zo 4. miesta draftoval New York Islanders, za "ostrovanov" však odohral v sezóne 1999/2000 iba 24 zápasov a následne ho klub vymenil do Floridy Panthers. V jej drese následne odchytal päť sezón, po ktorých v roku 2006 zamieril do Vancouveru Canucks. V roku 2011 sa s "kosatkami" prebojoval do finále Stanleyho pohára, v ktorom však Canucks nestačili na Boston Bruins.

Luongovo pôsobenie vo Vancouveri trvalo sedem a pol sezóny a počas ročníka 2013/2014 sa vrátil do floridského tímu. Na vytúžený Stanleyho pohár však nedosiahol ani počas svojej druhej etapy u Panthers, ktorá mala vyše päťročné trvanie.

Práve zisk najstaršej klubovej trofeje chýba Luongovi k členstvu v Tripple gold klube. V rokoch 2003 a 2004 triumfoval s tímom Kanady na majstrovstvách sveta, súčasťou víťazného tímu bol aj na ZOH 2010 a 2014. V roku 2004 získal s Kanadou prvenstvo na Svetovom pohári. Luongo je s 484 víťazstvami 3. v historickom poradí brankárov NHL. Pred ním sú iba Martin Brodeur (691) a Patrick Roy (551). Z aktívnych brankárov majú k nemu najbližšie Henrik Lundqvist (449) a Marc-Andre Fleury (439).