TASR

NHL: Nedomanský, Carbonneau i Zubov vstúpia do Siene slávy v Toronte

Václav Nedomanský patrí k najlepším hráčom československej histórie.

Václav Nedomanský, archívna snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Toronto 26. júna (TASR) - Bývalý útočník Slovana Bratislava i československej reprezentácie Václav Nedomanský bude jednou z osobností, ktoré slávnostne uvedú do Hokejovej siene slávy v Toronte (HHOF). Okrem neho sa novými členmi prestížnej spoločnosti stanú aj Guy Carbonneau, Sergej Zubov, Jim Rutherford, Jerry York a Hayley Wickenheiserová. Slávnostný ceremoniál sa uskutoční 15. novembra.

Nedomanský patrí k najlepším hráčom československej histórie. V roku 1972 získal titul majstra sveta, zo svetových šampionátov má aj štyri strieborné a tri bronzové medaily. V zbierke najväčších úspechov má aj striebro a bronz zo ZOH. Dlhé roky bol oporou Slovana Bratislava, vo federálnej lige odohral 419 zápasov, v ktorých strelil 369 gólov. Povesť výborného strelca potvrdil aj v reprezentácii, v československom drese nastrieľal 163 gólov v 220 zápasoch. V roku 1974 emigroval cez Švajčiarsko do zámoria a hoci už mal po tridsiatke, dokázal sa výrazne presadiť. Najskôr pôsobil vo WHA (World hockey asociation, počas sezóny 1977/1978 sa upísal Detroitu Red Wings v NHL. Za "červené krídla" odohral štyri a pol sezóny, kariéru uzavrel po ročníku 1982/1983, v ktorom si obliekal dresy New York Rangers a St. Louis Blues. V najprestížnejšej súťaži odohral celkovo 428 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 125 gólov a 161 asistencií. Po ukončení hráčskej kariéry pôsobil ako tréner v Nemecku a Rakúsku, najmä však ako európsky skaut. V rokoch 1992-2006 pre Los Angeles Kings, v rokoch 2010-2016 pre Nashville Predators. V súčasnosti je v štruktúrach Vegas Golden Knights. Pôsobil aj ako manažér slovenskej reprezentácie a tímu Európa na Svetovom pohári 2016. Nedomanský, ktorý 14. marca oslávil 75. narodeniny, bude iba druhý Čech, ktorý vstúpi do HHOF. Prvým bol v roku 2014 bývalý brankár Dominik Hašek.

Bývalý center Guy Carbonneau spojil svoju kariéru najmä s klubom Montreal Canadiens, s ktorým dvakrát získal Stanleyho pohár (1986, 1993). Tretí triumf pridal v roku 1999 už ako hráč Dallas Stars. Trikrát získal F. Selke trophy pre najlepšie brániaceho útočníka, ale v NHL zaujal aj svojou produktivitou. Odohral v nej celkovo 1549 zápasov, v ktorých nazbieral 738 bodov (295+443). Po hráčskej kariére sa dal na trénerskú, pôsobil v Montreale Canadiens i v mládežníckych tímoch Kanady.

Členom víťazného tímu Dallasu Stars v roku 1999 bol aj Sergej Zubov. Ruský obranca získal Stanleyho pohár aj v roku 1994 vo farbách New York Rangers. V zbierke úspechov má aj zlatú medailu zo ZOH 1992. V NHL patril k najofenzívnejším obrancom 90-tych rokov. Za Rangers, Stars, Pittsburgh Penguins odohral celkovo 1232 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 176 gólov a 712 asistencií (888 bodov). Zámorskú časť kariéry ukončil v roku 2009, záverečné dve sezóny strávil v drese SKA Petrohrad v KHL. V rokoch 2017-2019 pôsobil ako hlavný tréner HK Soči.

Kanaďanka Hayley Wickenheiserová je považovaná za najúspešnejšiu hokejistku histórie. Päťkrát štartovala na ZOH. Z prvej účasti v roku 1998 má striebro, na ďalších štyroch olympiádach už získala najcennejší kov. Z 13-tich účastí na svetových šampionátoch má 7 zlatých a 6 strieborných medailí. Vo svojej ére patrila k absolútnej špičke v ženskom hokeji. Viackrát sa skúšala presadiť aj medzi mužmi, objavila sa v nižších súťažiach vo Fínsku a Švédsku. Mimoriadne úspešnú kariéru ukončila v roku 2016 vo veku 38 rokov. V sezóne 2018/2019 pôsobí v oddelení pre hráčsky rozvoj v klube Toronto Maple Leafs. Jej bratranec Doug Wickenheiser sa stal v roku 1980 jednotkou draftu NHL, v ktorej odohral takmer 600 zápasov.

Bývalý brankár Jim Rutherford odchytal za Detroit, Pittsburgh, Los Angeles a Toronto celkovo 465 zápasov. Dôvodom na uvedenie do HHOF je však jeho funkcionárske pôsobenie v kluboch NHL. Od roku 1994 bol prezident Hartfordu Whalers, vo funkcii vytrval aj po presťahovaní klubu a premenovaní na Carolina Hurricanes. S "hurikánmi" získal v roku 2006 Stanleyho pohár. Od roku 2014 pôsobí ako generálny manažér Pittsburghu Penguins, s ktorým dvakrát triumfoval v NHL.

Medzi ocenenými bude aj dlhoročný univerzitný tréner Jerry York. V súčasnosti pôsobí v univerzitnej súťaži NCAA, do ktorej prišiel už v roku 1968 a päťkrát v nej doviedol svoj tím k celkovému prvenstvu.