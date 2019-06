TASR

Dnes o 15:13 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní EH 2019: Gelle a Botek chceli medailu: Zase nám to ušlo o kúsok

Starší z dvojice si myslí, že ak by predviedli rovnaký výkon ako v rozjazde, všetko mohlo byť inak.

Na snímke slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle a Adam Botek. — Foto: TASR Michal Svítok

Minsk 26. júna (TASR) - Slovenskí rýchlostní kanoisti Peter Gelle s Adamom Botekom sa zhodli, že ak by zajazdili rovnako ako v rozplavbách, v stredu by na II. európskych hrách oslavovali medailový úspech. Finálová jazda sa im však vydarila o čosi menej a nakoniec z toho bolo 5. miesto. Za pódiom pritom zaostali len o 315 tisícin sekundy.

V utorok svoju rozplavbu vyhrali s pohodlným sekundovým náskokom pred loďou Talianska. Dosiahli čas 3:08,032 min, v druhej rozplavbe boli rýchlejší iba víťazní Nemci, no i to len o necelú pol sekundu. Aj preto si Slováci na medailu. "Začínam z toho byť poriadne sklamaný, pretože medaila bola reálna. Nebolo to nič nepredstaviteľné, no zase nám to ušlo o maličký kúsok," posťažoval sa Gelle.

Starší z dvojice si myslí, že ak by predviedli rovnaký výkon ako v rozjazde, všetko mohlo byť inak. "Určite to bola lepšia jazda, išli sme vo väčšej pohode a cítili sme sa lepšie, to bol asi hlavný rozdiel. Mali sme taký rezkejší záber, na 500 m sme sa vedeli lepšie odraziť a aj záver nám vyšiel veľmi dobre. Keby sa nám išlo o ten malý kúsok lepšie, mohla to byť medaila."

Gelle však nebol príliš sklamaný, dôležitejšie preteky tento rok ešte len prídu a stredajší výkon naznačil dobrú formu. "Je potešujúce, že sme stále v prvej šestke pri špičkovej konkurencii. Dnes viacerí ukázali veľmi dobrú formu, takže sme radi, že sa s nimi vieme držať. Prekvapila napríklad Litva či Ukrajina."

Aj Botek dostal po rozplavbách medailové chúťky. "Predpokladal som, že by z toho mohlo byť aspoň to tretie miesto, nakoniec sme skončili piati, ale aj tak som spokojný. No máme také výkyvy, jeden deň nám to ide, druhý nie a neviem, prečo to tak je."

Najdôležitejší štart tento rok čaká "kádvojku" na augustových (21.-25.) majstrovstvách sveta v maďarskom Szegede, kde sa už budú rozdeľovať miestenky na budúcoročné olympijské hry v Tokiu. "Tieto výkony sú stále dobrý predpoklad smerom k šampionátu. Tam je ešte dostatok času a veľa krajín nezvykne vydržať v takej veľkej forme celé leto," uviedol Gelle.

Problém však môže nastať inde. Botek totiž okrem K2 jazdí spolu so Samuelom Balážom, Erikom Vlčekom a Csabom Zalkom aj v K4, v ktorej ho vo štvrtok čaká finále na 500 m. Na európskych hrách sa obe disciplíny dajú skĺbiť, no na MS to tak s najväčšou pravdepodobnosťou nebude. Zatiaľ tak nie je jasné, v ktorej sa predstaví. "Momentálne sa lepšie cítim v K4, ide sa mi tam veľmi dobre, teším sa na zajtra a uvidíme, ako to dopadne. V K2 ma trápi to, že jeden deň to ide a druhý nie. Neviem, prečo to tak je. Máme natrénované a osobne cítim, že toto je moja najlepšia forma za celú kariéru, tak neviem, kde môže byť problém," zamyslel sa. Botek zatiaľ netuší, v ktorej lodi v Szegede nastúpi. "Neviem si vybrať a hlavne si nevyberám ja, ale dohadujeme sa s trénermi. Bude to asi prekvapenie."

Peter Gelle by bol najradšej, keby s ním zostal v debli. "Nechcem ho meniť, ide nám to a verím, že si dokážeme vyjazdiť miestenku na OH. Myslím si, že by bolo určite horšie, ak by ho mali zobrať z K2, akoby mali niekoho vymeniť v K4. Bohužiaľ to však nie je na mne, uvidíme, ako sa to vyvinie."

Všetko by sa mohlo rozhodnúť už na budúci týždeň na domácej kvalifikácii na Zemníku. "Nech to bude, ako chce, ja mám jednoznačný zámer dostať sa na OH do Tokia, či už s Adamom, alebo bez neho. Určite sa to pokúsim nejako spraviť. Nie je to nereálny cieľ, podarilo sa mi to už aj v K1, kde je extrémne nabitá a tvrdá konkurencia," dodal Gelle.