Motorola one Vision: Víťazstvo svetla nad tmou

Viac ako 80 % informácií, ktoré máme o svete okolo, pochádza z toho, čo vidíme. Lenže ani zrak nie je dokonalý a podlieha napríklad svetelným limitom. S novou Motorolou one Vision ich môžete pokoriť. Ste pripravení posvietiť si do každého tmavého kúta? Váš smartfón áno!

Bez prémiovej ceny

Roky sme boli zvyknutí na rovnicu, že kvalita mobilnej fotografie ťahala oproti farbistej, na vlastné oči videnej realite za kratší koniec. Dnes už to nie je také jednoznačné. Evolúcia technologických riešení napreduje takým tempom, že by sa aj Charles Darwin podivil. Dobrým príkladom je novinka z dielne značky Motorola, ktorá nabúrala „prírodné zákony“ smartfónov strednej cenovej kategórie. Motorola one Vision totiž za menej ako 300 eur ponúka rozšírené možnosti fotenia hodné prémiovejších modelov.

Foto: Motorola

Kráľ pixelov

Detektorom vzrušujúcej akcie je 48 MP duálny systém kamier. Nie, nepomýlili sme sa v počtoch. V tele tohto telefónu skutočne bdie najväčší kamerový senzor, aký sa do dnešného dňa podarilo vyvinúť v laboratóriách s M“ logom. Ako presne funguje? Žolíkom fotografickej výbavy je technológia Quad Pixel – zlučovanie štyroch pixelov do jedného veľkého 1.6μm pixelu zabezpečuje až štvornásobné zdokonalenie svetelnej citlivosti. Pokročilá hra pixelov sa postará o 12 MP fotografie disponujúce nevídanou ostrosťou aj jasnosťou, pričom si hravo poradí s nežiadaným šumom.

Foto: Motorola

Vaše nočné fotenie naberie vďaka jednoduchému prepnutiu do módu Nočné Snímanie toľko svetla, že pri prezeraní albumu budete sami prekvapení, čo všetko sa vám podarilo zdokumentovať v solídnej kvalite a bez nutnosti zachraňovať nevydarené zábery postprodukčnými úpravami. Možnosť výberu veľkosti pixelov sa hodí aj pri selfie fotkách, ktoré budú s Motorola one Vision ešte autentickejšie.

Foto: Motorola

Ani minúta nudy

Nový smartfónový hráč na našom trhu nesklame ani vtedy, keď nemáte chuť tvoriť obsah, len si divácky užívať ten, ktorý pre vás pripravili iní. Filmy, seriály, výpravné hry, či Youtube skeče si teraz vychutnáte intenzívnejšie a bez rušivých obrazových výrezov. 6,3-palcový ultraširokouhlý Full HD+ Cinema Vision má ideálne miery (21:9) pre posilnený multimediálny zážitok. Popularitu tohto pomeru možno vidieť aj na rozširujúcej sa ponuke 21:9 filmového formátu v portfóliách svetoznámych streamovacích služieb.

Ak sa obávate, že pre netypické proporcie displeja vám telefón ťažšie zapadne do dlane, zbytočne. Zaoblenie hrán a odolné vodeodpudivé sklo CorningⓇ GorillaⓇ Glass ešte viac podtrhujú ergonomické spracovanie dizajnu. A dva vábivé gradientové odtiene len urýchlia čas, za aký k Motorola one Vision zahoríte technoláskou.

Foto: Motorola

Súkromie v suchu

Keď počiatočné okúzlenie pominie, Motorola one Vision vás presvedčí svojím silným jadrom, počnúc hardvérovým vybavením s extra výkonným čipom Exynos 9609 až po spoľahlivú ochranu súkromia. Biometriu popri klasickej čítačke odtlačkov prstov dopĺňa po novom aj tvárový skener a hackerské útoky či spam z kybernetického vesmíru zachytí a odkloní Android One. Ten navyše prichádza s prísľubom až trojročnej podpory vo forme aktualizácií a dôležitých updatov od Googlu, čo znamená, že váš smartfón bude vždy v jednom rytme so svetovým štandardom, aby vám poskytol maximálne bezpečný, intuitívny a po každej stránke plnohodnotný používateľský zážitok.