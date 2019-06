Lenka Miškolciová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Slovenský internet pobavil český turista na Kriváni. Láďa zdolal slovenský vrch v sandáloch s ponožkami

Český turista Láďa cez víkend prekvapil mnohých, ktorí sa vybrali na slovenský štít.

— Foto: Archív Matúš Daňo

KRIVÁŇ 26. júna - Turisti a návštevníci Vysokých Tatier mohli počas uplynulého víkendu stretnúť na výstupe na Kriváň skutočne zaujímavú osobu. Mladý muž s ľadvinkou, sandálmi s ponožkami a sieťkou, v ktorej si niesol veci, naozaj spĺňal všetky potrebné stereotypy na to, aby mohol byť bez pochýb každým okoloidúicim označený za českého turistu. A taký bol aj pôvodný plán.

Foto: Archív Matúš Daňo

Český turista Láďa, ktorý pobavil celý slovenský internet, je v skutočnosti Dominik s česko-slovenským občianstvom. S kamarátmi každý rok navštevujú Kriváň a keďže tento rok to malo byť už po jubilejný desiatykrát, Dominik sa rozhodol, že výstup ozvláštni špeciálnym „turistickým“ oblečením. Hoci mnohí by predpokladali, že v sandáloch na Kriváň určite nevyjde, mladík s citom pre recesiu do predsa len dokázal. „S hrdosťou môžem povedať, že tento môj kamarát, ktorého sme nazvali Láďa, vyšiel celý Kriváň v ponožkách a sandáloch,“ priznal pre Dobré noviny kamarát a autor fotografií českého turistu Matúš Daňo.

To, ako vnímal mladík svoj internetový úspech, si môžete vypočuť v krátkom rozhovore s autorom fotgorafií „českého turistu“.