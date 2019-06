Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Po jeho boku hrajú najkrajšie ženy sveta: Pierce Brosnan je ale už 26 rokov verný jedinej žene jeho srdca

S manželkou už čoskoro oslávia 26. výročie svadby.

Pierce nepochybne pozná recept na dlhé a šťastné manželstvo — Foto: Instagram/piercebrosnanofficial

HOLLYWOOD 29. júna - Jeden z najpríťažlivejších mužov planéty ohúril celý svet. A to nielen svojím hereckým umením, ale aj svojím manželstvom. O pár týždňov totižto bude Pierce Brosnan spolu s manželkou oslavovať už 26. výročie svadby. Toto číslo im môže ktokoľvek závidieť. Aj napriek tomu, že sa Pierce objavuje vo filmoch po boku tých najkrajších žien sveta, je verný len jednej. Svoje pocity neskrýva ani pred verejnosťou. Šťastný pár rád zverejňuje zamilované fotografie na sociálnych sieťach. K 25. výročiu svadby zverejnil sympatický herec príspevok s textom „Ďakujem láska za tvoju lásku, ktorú mi dávaš už 25 rokov. Ak toto nie je cieľom každého manželstva, tak potom netuším, čo to je.“ Pierce s Keely sa prvýkrát stretli v roku 1994 na jednej party, kde ona bola prítomná pracovne ako redaktorka. Pierce bol vtedy vdovec a otec troch detí. Neznáma, mladá redaktorka a hollywoodska superstar sa však do seba rýchlo zahľadeli a o sedem rokov neskôr už plánovali svadbu.

V rôznych rozhovoroch sa herec vyjadruje o svojej manželke naozaj krásne a nemá vôbec problém s vyjadrovaním pocitov. Počas jedného rozhovoru, ktorý zverejnil portál Independent, povedal: „Milujem jej vášeň. Má v sebe životnú silu, bez ktorej nemôžem žiť. Keď sa na mňa Keely pozrie, som celý bez seba.“ Takéto nádherné vyznanie lásky aj po dlhých rokoch manželstva by potešilo nejednu ženu. Napriek tomu, že najmä tie bulvárne zahraničné médiá sem-tam okomentujú Keelinu postavu, ktorá sa nepodobá tým najvychytenejším topmodelkám, jej manžel to nikdy nekomentoval. Hoci sa Keely mono celkom nepodobá kráskam z módnych šou, je krásna presne taká, aká je.

Manželia majú spolu 2 dospelé deti, Dylana a Paris. Nepochybne sú vzorom aj pre nich a sú perfektným príkladom toho, ako by malo vyzerať šťastné a dlhé manželstvo.