TASR

Dnes o 14:18 Mbappe chce hrať na ME aj OH 2020

Dvadsaťročný útočník Paríža St. Germain sa podieľal na francúzskom triumfe na MS 2018. Za reprezentačnú dvadsaťjednotku nikdy nenastúpil.

Francúzsky hráč Kylian Mbappe. — Foto: TASR/AP

Paríž 26. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe chce hrať v roku 2020 na majstrovstvách Európy aj na olympijských hrách. Záujem o tokijský turnaj prejavil na sociálnej sieti po tom, ako si Francúzsko zabezpečilo účasť postupom do semifinále ME hráčov do 21 rokov.

Dvadsaťročný útočník Paríža St. Germain sa podieľal na francúzskom triumfe na MS 2018. Za reprezentačnú dvadsaťjednotku nikdy nenastúpil, ale pravidlá mu napriek tomu umožňujú hrať pod piatimi kruhmi. Prezident národnej futbalovej federácie FFF Noel Le Graet povedal, že nominácia Mbappeho bude plne v kompetencii trénera mužstva do 21 rokov Sylvaina Ripolla. "Ukazuje to Kylianov záujem o národné tímy na všetkých úrovniach, najmä o olympijské hry," citovala Le Graeta agentúra AP.

Európsky šampionát potrvá do 12. júla, už o desať dní neskôr sa začne olympijský turnaj. Pravidlá Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) neprikazujú klubom uvoľniť hráčov na OH.