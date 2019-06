Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lacno, zodpovedne, štýlovo: Evka s kamarátkou priniesli novú formu nakupovania. Ich Šumné by ste mali poznať aj vy

Projekt je určený pre každého, kto túži po kvalitných kúskoch za dostupnú cenu a nechce zbytočne škodiť životnému prostrediu.

BRATISLAVA 26. júna - Módny priemysel sa mení každým rokom. V spojení s ňou sa čoraz častejšie začína diskutovať o záchrane planéty a o tom, aké dopady módny priemysel na planétu má. Pojem udržateľná móda je čím viac populárny. Udržateľná móda je ekologická, nadčasová a vydrží viac ako jednu sezónu. Udržateľná móda ochraňuje, respektíve zbytočne neničí nielen životné prostredie, ale ani životy ľudí, ktorí v tomto odvetví pracujú.

Projekt Šumné založili dve kamarátky: Eva (vpravo) s Dominikou (vľavo). Foto: Šumné.sk

So skvelým nápadom, ktorý je v súlade s udržateľnou módou prišli teraz aj dve mladé Slovenky. Oblečenie prenajímajú. V zahraničí je prenájom oblečenia známy, no u nás na Slovensku je to stále niečo nové a nepoznané. „Prenájom oblečenia funguje veľmi jednoducho. Naše zákazníčky si môžu na webovej stránke Šumné vybrať módny kúsok, ktorý sa im páči, a vyberú si na koľko dní si ho chcú zapožičať,“ vysvetľuje Eva Stančeková, spoluzakladateľka tohto konceptu na Slovensku. Oblečenie, ktoré ponúkajú, je od lokálnych dizajnérov, ktorí sa snažia vytvárať šaty v duchu udržateľnej módy, teda slow-fashion. Na výber majú ženy zo širokej škály oblečenia. Od elegantných modelov až po šaty pre tehuľky.

Evka nám porozprávala o princípe požičiavania oblečenia Foto: archív/Dobré noviny

Fungovanie na princípe udržateľnej módy má Evka, ako sama hovorí, v krvi. „Mám tri ďalšie sestry, s ktorými sme si odjakživa navzájom vymieňali oblečenie. Pravidelne sme si napožičiavali a menili oblečenie medzi sebou. Veľmi ma zarazila skutočnosť, aký je pretlak oblečenia v nákupných centrách. Obchody tlačia na kúpu formou výpredajov a zliav. Impulz na to, aby som vytvorila niečo, čo prinesie ľuďom kvalitné oblečenie na princípe cirkulárnej ekonomiky, prišiel asi s vekom,“ hovorí spoluzakladateľka projektu. Šumné prináša kvalitné oblečenie od lokálnych dizajnérov. Je určené pre každého, kto sa chce obliekať nielen štýlovo, ale aj zodpovedne a zároveň šetriť peniaze.

Viac o novom projekte Šumné sa dozviete vo videorozhovore s jeho spoluzakladateľkou Evou Stančekovou.