P. Pellegriniho mrzí ďalšia neúspešná voľba kandidátov na sudcov ÚS

Michalovce 26. júna (TASR) – Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) mrzí utorková (25. 6.) voľba kandidátov na ústavných sudcov, v ktorej poslanci NR SR opakovane nezvolili potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Ako povedal v stredu pred výjazdovým rokovaním vlády v Michalovciach, nemyslí si, že v koalícii sú rozpory. Podľa neho sa z voľby robí väčší problém, než v skutočnosti je.

Premiér dúfa, že v septembri sa situácia vyrieši. „Lebo naozaj, prepáčte, aby sme už na toľkokrát volili taký malý počet sudcov, už to nie je naozaj len otázka parlamentu, ale videli ste aj tu v uliciach v Michalovciach, už sa ľudia pýtajú, že dokedy toto bude trvať,“ povedal. Ako dodal, musí rešpektovať rozhodnutie poslancov NR SR. „Neprináleží mi to komentovať, ale mňa to mrzí. Myslel som si, že včera to bude vybavené. Škoda,“ dodal.

Ako ďalej pripomenul, ide o politickú voľbu a preto sa musí nájsť politická väčšina. Podľa neho jednotliví kandidáti nedokázali presvedčiť dostatočný počet poslancov, čo je na škodu veci. „Aj keď ide leto, predsa len sme mohli mať jednu kapitolu uzavretú, upokojiť situáciu a venovať sa dôležitejším veciam. Lebo na Slovensku určite treba riešiť dôležitejšie veci, ako je obsadzovanie ÚS,“ povedal predseda vlády a podpredseda koaličného Smeru-SD.

So straníkmi o tejto téme zatiaľ nehovoril. „Keď sme boli na klube a na koaličnej rade, dostal som informáciu, že je dohoda na piatich, a že idú voliť piatich kandidátov, takže ja som odchádzal spokojný. Žiaľ, zase voľba dopadla tak, ako dopadla,“ spresnil s tým, že z toho nie je šťastný a „sága pokračuje“.

„Ak by sa páni poslanci a pani poslankyne mali neustále mýliť vo vypĺňaní tých hárkov, a aj som to viackrát zažil ako predseda parlamentu, tak si myslím, že... Bolo by samozrejme najvhodnejšie, keby bola voľba tajná, pretože to patrí k demokracii,“ uzavrel Pellegrini s tým, že ak sa parlament napokon rozhodne pre verejnú voľbu, tak ako pri tajnej, nič proti nej nemá.

Zákonodarcom sa v utorkovej (25. 6.) opakovanej voľbe kandidátov na ústavných sudcov podarilo zvoliť opäť len jedného z piatich chýbajúcich kandidátov, a to Editu Pfundtner. Keďže sa nepodarilo zvoliť potrebný počet kandidátov, bude ďalšia voľba, ktorá by sa mala uskutočniť v septembri.

Na Ústavnom súde SR sa vo februári uvoľnilo deväť sudcovských miest. Parlament mal zvoliť dvojnásobný počet, teda 18 kandidátov, z ktorých mala hlava štátu vymenovať deviatich sudcov. Plný počet kandidátov sa nepodarilo dosiaľ zvoliť. Nateraz parlament spolu vybral 14 kandidátov, do plného počtu 18 chýbajú ešte štyria. Na ÚS SR je v súčasnosti sedem z 13 sudcov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa vyjadrila, že ústavných sudcov vymenuje až z kompletného počtu kandidátov, tak ako to avizovala už predtým.