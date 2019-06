Zapájajte deti do domácich prác. V budúcnosti sa vám za to poďakujú

Dominika Pacigová

Deti, ktoré sa zapájajú do domácich prác, budú podľa štúdie úspešnejšie.

Foto: Ilustračné — Foto: Thinkstock

KALIFORNIA 26. júna - V minulosti sa deti omnoho viac zapájali do domácich prác. Dnes však žijeme v uponáhľanej dobe a z detských životov sa pomáhanie v domácnosti akosi vytráca. Rodičia si neraz povedia, že upracú byt alebo umyjú riad sami, bez zbytočných nervov a omnoho rýchlejšie. Tento prístup však nie je správny.

Príprava na budúcnosť

Deti by mali v domácnosti pomáhať. „Vynesením smetí či odložením vecí do skrine si deti uvedomia, že domáce práce sú bežnou súčasťou nášho života,“ povedala Julie Lythcott-Haims, bývalá dekanka Stanfordskej univerzity pre portál Southern Living.

Tejto téme sa venuje v knihe "How to Raise an Adult". Jej poznatky vychádzajú z dlhoročnej štúdie Harvard Grant Study, rozhovorov s pedagógmi, ale aj zamestnancami. Vďaka domácim prácam sa deti naučia robiť veci, ktoré sú pre život človeka nevyhnutné. Naučia sa robiť aj menej príjemné veci a to je presne to, s čím sa budú stretávať aj na pracovisku, uvádza Julie Lythcott-Haims na svojej webovej stránke.

Šťastnejší život

V rámci výskumu zistila, že deti, ktoré sa zapájajú do domácich prác, sú nielen šťastnejšie, ale dokonca sa z nich stávajú aj lepší zamestnanci, pretože dokážu spolupracovať s ostatnými kolegami. „Ak neumývajú riad, urobí to za nich niekto iný,“ dodala pre Business Insider s tým, že sa to odzrkadľuje aj v práci.

Jej ďalším zistením bolo, že na pracovisku dokážu rozpoznať skutočné problémy a nemusia sa s bežnými problémami obracať na šéfov, pretože zadané úlohy dokážu vyriešiť svojpomocne.

Rozsiahlu štúdiu o vzťahu detí k domácim prácam v roku 2002 zverejnila aj Marty Rossmanová, profesorka na Minnesotskej univerzite. Tá celé roky sledovala 84 detí, od ich materskej školy až do veku asi 25 rokov. Zistila, že mladí ľudia, ktorí s domácimi prácami začali pomáhať vo veku 3 alebo 4 rokov, mali so svojou rodinou a priateľmi lepšie vzťahy, dosiahli vyššie vzdelanie, našli si dobrú prácu a boli sebestačnejší. Ľudia, ktorí doma nepomáhali alebo s tým začali až ako tínedžeri, mali vo výskume horšie výsledky.

Kedy začať s domácimi prácami

Deti je vhodné zapájať do povinností v domácnosti už od nízkeho veku. Výchovná metóda Montessori hovorí o tom, že vo veku 2 a 3 rokov by dieťa malo po sebe upratovať hračky či hádzať použité oblečenie do koša na špinavú bielizeň. Keď má 4 až 5 rokov, malo by vedieť nakŕmiť domáce zvieratko, utrieť rozliaty nápoj alebo poliať kvety.

Prváci by sa mali zapájať napríklad do hrabania lístia, šúpania zemiakov, odkladania čistých riadov alebo do umývania podláh. Čím je dieťa staršie, tým viac domácich prác by malo zvládať. Od 12 rokov by deti mali riešiť jednoduché opravy v domácnosti, žehliť či sa vedieť postarať o mladších súrodencov. Každé dieťa je však iné a rodičia by mali prihliadať na jeho individualitu a potreby.