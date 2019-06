TASR

P. Pellegrini má v pláne počas leta navštíviť jednotlivé letiská

Premiér SR na východ Slovenska priletel helikoptérou a využil letisko vo Svidníku.

Na archívnej snímke slovenský premiér Peter Pellegrini. — Foto: TASR/AP

Stropkov 26. júna (TASR) – Letisko vo Svidníku, ako aj ďalšie letiská na Slovensku si podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) zaslúžia zvýšenú pozornosť v podobe špeciálneho dotačného mechanizmu. Tým by bol zabezpečený ich rozvoj, aby lákali letcov a turistov, ktorí by tam mohli so svojimi lietadlami pristávať. Povedal to v utorok (25.6.) v Stropkove, kde sa konalo výjazdové rokovanie vlády. Premiér na východ Slovenska priletel helikoptérou a využil letisko vo Svidníku.

Podľa jeho slov letisko vo Svidníku má ako jedno z mála asfaltovú plochu. "Je to letisko, ktoré má potenciál samozrejme pre malé lietadlá. Nemôžeme očakávať pristátie nejakých veľkých, ale ja si myslím, že postupne príde čas, aby sme pripravili ucelený spôsob podpory regionálnych letísk na Slovensku, pretože sa venujeme tým veľkým, medzinárodným. Myslím si, že počet letcov a tých, ktorí chcú lietať a využívať túto dopravu, bude na Slovensku stúpať a je to aj pre podporu cestovného ruchu alebo cezhraničnú návštevnosť," uviedol Pellegrini.

V lete plánuje počas svojich letov navštíviť jednotlivé regionálne letiská na Slovensku. "Nestihnem to samozrejme za mesiac, ale mám v pláne, že pristanem osobne na každom jednom oficiálne zaznačenom regionálnom letisku a na každom sa pozriem, aký je stav, podebatujem s ľuďmi, ktorí tam pracujú, ktorí sú tam častokrát dobrovoľníci a niečo vymyslíme, tak ako sme vymysleli aj pre iné oblasti," dodal Pellegrini s tým, že ukončil letecký kurz a disponuje licenciou. Čaká už len na jej vydanie zo strany Dopravného úradu.