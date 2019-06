Kristián Plaštiak

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Skvelé správy pre svet: Stále viac supermarketov balí ovocie a zeleninu do banánových listov

Vietnamské supermarkety sa inšpirovali sa neďalekým Thajskom.

— Foto: Facebook/LOTTE Mart Vietnam

HANOJ 26. júna - Ohrozenie z preveľkého množstva plastových odpadkov si ľudia uvedomujú aj v oblasti Indočíny, ktorá patrí k dlhodobo najväčším producentom odpadu na svete. V tamojšom Vietname sa tri najväčšie potravinové reťazce rozhodli nahradiť jednorazové plasty prírodnou cestou.

Obaly z banánových listov

Ako sme vás už informovali pred niekoľkými mesiacmi, thajský obchod s potravinami s názvom Rimping Supermarket vytvoril koncept akéhosi ekologického balenia ovocia a zeleniny. Namiesto mikroténových vreciek začali potraviny baliť do banánových listov, ktoré majú úžasné vlastnosti. Sú organické, takže sa dajú ľahko premeniť na kompost a pôde prenechajú dôležité živiny. Listy banánovníka sú dlhé, tenké a ohybné. Ich povrch pripomína vosk, čo im dodáva vodeodolnú schopnosť.

Takéto balenie potravín môže pomôcť uľahčiť ekologickú záťaž na našu Zem Foto: Facebook/LOTTE Mart Vietnam

Indočína sa mení

Inšpirovať sa teraz rozhodli aj v neďalekom Vietname. Tamojšie spoločnosti supermarketov začali baliť ovocie a zeleninu do banánových listov, z ktorých vytvorili provizórne balenia, a to zožalo značný úspech aj u širokej verejnosti. „Keď vidím zeleninu zabalenú v týchto úžasných banánových listoch, chcem jej kúpiť viac. Myslím si, že táto iniciatíva pomôže miestnym ľuďom uvedomiť si, aby viac dbali na ochranu životného prostredia,“ cituje slová miestneho obyvateľa vietnamský spravodajský portál VnExpress.

Krajina, ktorá denne vyprodukuje závratných 2500 ton plastového odpadu, musí konať. Už pred časom sa rozhodli spoplatniť kúpu jednorazových vreciek, no ani to narastajúci problém neupokojilo, nieto ešte odvrátilo. Balenie ovocia a zeleniny do takýchto obalov (niektoré reťazce používajú aj obaly vyrobené z kukurice) je určite dobrým krokom pre budúcnosť planéty a nás teší, že ešte vždy jestvujú ľudia, ktorým nie je ľahostajný problém doby plastovej, v ktorej, bohužiaľ, žijeme.