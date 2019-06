Klaudia Fiolová

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Len pár sekúnd môže zmeniť život. Mamičkine superrýchle reflexy jej zachránili synčeka v poslednej chvíli

Pre svoje deti vedia matky spraviť neuveriteľné veci.

MEDDELÍN 26. júna - Ak je reč o deťoch, matky sa vedia premeniť na superhrdinky. Nebolo to inak ani v prípade jednej matky z Kolumbie. Kamery zachytili moment, ktorý opäť raz dokazuje na to, že aj pár sekúnd môže zrazu zmeniť celý život. Ako uvádza portál LadBible, matka s dieťaťom prišli na 4. poschodie budovy, kde sa jej syn snažil prebádať okolie. Pri schodisku, ktoré preliezol bola ale veľká diera namiesto skla, čo si malý chlapček nevšimol a chcel sa načiahnúť. V tom momente začal padať, ale to si už všimla jeho matka, ktorá ho v poslednej sekunde chytila za nohu. Okolití ľudia neverili vlastným očiam, ako to žena vôbec dokázala. Pribehli jej rýchlo na pomoc a chlapčeka pomohli vytiahnuť do bezpečia.