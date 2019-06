Tankó okrem športu pomáha mladým Rómom: Integrácia je veľmi dôležitá

TASR

Na Európskych hrách v Minsku síce skončil slovenský boxer už v 1. kole, no na svojom boxerskom umení chce tvrdo pracovať aj naďalej a okrem toho aj pomáhať svojmu okoliu.

Na archívnej snímke slovenský boxer Viliam Tankó. — Foto: TASR/Martin Baumann

Minsk 26. júna (TASR) - Bol to príbeh skoro ako z rozprávky. Trochu ostýchavý mladý muž zo skromných pomerov sa prebojoval na premiérové európske hry do Baku a po prekvapivom zisku bronzovej medaily ho zrazu poznalo celé Slovensko ako "šampióna z chatrče".

Prešli štyri roky a boxer Viliam Tankó sa opäť predstavil na "kontinentálnej olympiáde", v ringu o osem kíl ťažší, pred mikrofónmi sebavedomejší a v živote skúsenejší. V Minsku síce skončil už v 1. kole, no na svojom boxerskom umení chce tvrdo pracovať aj naďalej a okrem toho aj pomáhať svojmu okoliu.

Dvadsaťštyriročný Tankó preto prijal ponuku splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Ábela Ravasza a pridal sa do jeho poradnej skupiny. Ako sám hovorí, v tejto činnosti sa našiel. "Posledný polrok som sa venoval najmä boxu, ale predtým som pracoval v tejto skupine. Sme tam siedmi Rómovia, mňa zvolili za predsedu a snažíme sa pomáhať tým mladším. Baví ma to. Tiež nepochádzam z najlepších pomerov a viem, aké je to ťažké vypracovať sa na nejakú úroveň a udržať sa tam," povedal.

Náplňou tejto funkcie nebol len šport, ale aj ďalšie oblasti a Tankó sa tak snaží pomôcť najmä mladým ľuďom posunúť ich život dopredu. "Šport je mi najbližší, no sme rôznorodí, je tam zastúpenie z celého Slovenska a každý sa venuje niečomu inému. Napríklad otázkam vzdelania, zdravotníctva a tak ďalej. Integrácia Rómov je totiž veľmi dôležitá, aby sa dostali medzi ľudí a neostali v osadách."

Kým v Baku si dokráčal až k vytúženej medaile, v Minsku mu to nevyšlo podľa predstáv. V prvom kole narazil na domáceho Bielorusa Dmitrija Azanova a prehral s ním 0:5. Vtedy bojoval v kategórii do 52 kg, teraz do 60 kg. "Vždy očakávame, že prinesieme čo najlepší úspech, ale nie vždy sa podarí nosiť medaily. Vtedy to vyšlo a boli sme radi, no prešli štyri roky, sú tu úplne iní súperi a išiel som o dve váhové kategórie vyššie. Vtedy som zhadzoval desať kíl zo svojej normálnej váhy, to znamená, že mimo súťaže som mal 62 a počas nej 52 kg. Každý deň som sa musel vážiť, bol som vychudnutý, nemal som energiu a silu a bolo to nesmierne ťažké. Teraz je to skôr naopak, váhu mám v poriadku a bojujem len so súpermi," dodal.

