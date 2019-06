TASR

Dnes o 15:15 čítanie na minútu 0 zdieľaní Akčný plán transformácie hornej Nitry má vláda SR schvaľovať v júli

Richard Raši, archívna snímka. — Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava/Prievidza 25. júna (TASR) - Akčným plánom transformácie regiónu horná Nitra by sa mala vláda SR zaoberať 3. júla. Zabezpečiť to chce predkladateľ strategického materiálu, ktorým je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Pre TASR to v utorok uviedla riaditeľka odboru komunikácie a protokolu ÚPVII Karolína Tichá.

ÚPVII v súčasnosti vyhodnocuje medzirezortné pripomienkové konanie (MPK), rovnako sa uskutočňujú rozporové konania s predkladateľmi pripomienok, priblížila Tichá. Dokument na MPK úrad predložil 12. júna.

Vypracovaniu akčného plánu transformácie hornej Nitry pred jeho definitívnym predložením na MPK predchádzalo viacero neformálnych pracovných stretnutí, či už na úrovni samospráv, ale aj ÚPVII. „Uskutočnilo sa päť podujatí pre verejnosť, tzv. verejné híringy, v Handlovej, Novákoch, Bojniciach, Prievidzi a Partizánskom, na ktorých bol predstavený akčný plán širokej verejnosti a bolo možné ho priamo pripomienkovať. V mesiacoch apríl a máj sa konali dve kolá neformálnych pripomienok členmi Pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, ktorá je postavená na participatívnom princípe, pričom 29. mája, na siedmom zasadnutí pracovnej skupiny v Trenčíne, bol návrh schválený," zhrnula Tichá.

V rámci všetkých týchto rokovaní a stretnutí prišlo podľa nej v rámci neformálneho pripomienkovania 150 pripomienok od 20 zainteresovaných subjektov. "Všetky adekvátne pripomienky, podnety a návrhy boli zapracované," skonštatovala.

Strategický dokument je postavený na štyroch pilieroch, ktorými sú mobilita a prepojenosť regiónu, ekonomika, podnikanie a inovácie, udržateľné životné prostredie, kvalita života a sociálna infraštruktúra. Jeho súčasťou je i harmonogram postupného útlmu a uzatvárania banských diel, ktorý schválila vláda v rámci skrátenia všeobecného hospodárskeho záujmu vlani v decembri.

Možnosti financovania projektov na zabezpečenie transformácie regiónu načrtlo viac ako 215 indikatívnych projektov v investičnej hodnote vyše 3,1 miliardy eur (vrátane nákladov na budovanie rýchlostných ciest, pozn. TASR), ktoré by mali vytvoriť 10.000 pracovných miest. Zásobník indikatívnych projektov nie je konečný a môže sa priebežne dopĺňať. Transformácia regiónu bude podmienená i úpravou legislatívy. Akčný plán sa bude vyhodnocovať na ročnej báze.