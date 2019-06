TASR

Danko: Parlament by mal zvoliť päť kandidátov na sudcov ÚS

Danko v súvislosti so vzťahmi v koalícii deklaroval, že SNS predčasné voľby nechce.

Andrej Danko, archívna snímka. — Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 25. júna (TASR) - V koalícii je dohoda na zvolení chýbajúcich piatich kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Ak by sa ich na utorkovej schôdzi parlamentu zvoliť nepodarilo, v septembri by sa už nevolili tajne, ale verejne. Po Koaličnej rade to oznámil predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko.

„Za SNS hovorím, že je to poslednýkrát, kedy budeme voliť tajne," skonštatoval s tým, že pri opakovanej voľbe musí byť voľba rovnako ako pri riadnej tajná. Ak sa ani v utorkovej voľbe nepodarí zvoliť chýbajúcich piatich kandidátov, septembrová voľba bude podľa jeho slov verejná.

„Za tou plentou môže dôjsť k zlyhaniu ľudského faktora," povedal v súvislosti s chybnými hlasovacími lístkami pri predchádzajúcich voľbách. Prípadnú chybovosť chce pri ďalšej voľbe odstrániť verejnou voľbou, predpokladá však, že v septembri už voľba potrebná nebude.

Danko v súvislosti so vzťahmi v koalícii deklaroval, že SNS predčasné voľby nechce. Vysvetlil, že s partnermi debatujú aj o rozličných názoroch. „To neznamená, že by sme sa teraz relevantne o predčasných voľbách bavili," dodal.

Dohodu v koalícii na voľbe piatich kandidátov potvrdil aj predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák a podpredseda NR SR Martin Glváč (Smer-SD) po rokovaní Koaličnej rady.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov na hlasovaní v utorok o 17.45 h. Poslanci budú vyberať zo zvyšných 15 kandidátov. Vo štvrtok (20. 6.) zvolili len jedného kandidáta, a to Radoslava Procházku. Doteraz volili štyrikrát, plný počet kandidátov, čiže 18, sa im zatiaľ zvoliť nepodarilo. Nateraz vybrali 13 kandidátov.