TASR

Dnes o 14:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Lajčák otvoril bezpečnostnú konferenciu OBSE vo Viedni

Lajčák poznamenal, že práve cesty do krízových oblastí ho utvrdili v tom, že v súčasnosti existuje množstvo nástrojov na riešenie a prevenciu konfliktov.

Na archívnej snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. — Foto: TASR Martin Baumann

Viedeň 25. júna (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák otvoril v utorok vo Viedni Výročnú bezpečnostnú hodnotiacu konferenciu OBSE. Hlavným odkazom jeho prejavu bol príspevok OBSE k bezpečnosti v Európe a posilnenie dialógu. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

"Je to vrcholná konferencia OBSE na vysokej úrovni, pričom jej cieľom je posilnenie dialógu a zhodnotenie aktivít tejto organizácie," povedal Lajčák. "Slovenské predsedníctvo OBSE je vo svojej polovici a môžem povedať, že sme navštívili všetky misie tejto organizácie v krízových oblastiach," dodal.

Lajčák poznamenal, že práve cesty do krízových oblastí ho utvrdili v tom, že v súčasnosti existuje množstvo nástrojov na riešenie a prevenciu konfliktov. Vo svojom prejave sa osobitne venoval aktuálnemu dianiu na Ukrajine, v Gruzínsku, Podnestersku, či v Náhornom Karabachu. Zhodnotil, že práve pri cestách do týchto oblastí je najviac badateľná "tvár skutočného ľudského utrpenia, ako aj to, že nedostatok dialógu je neospravedlniteľný".

Práve ľudské utrpenie v každom konflikte podľa jeho slov potvrdzuje potrebu dialógu, čo je zároveň odkaz, ktorý chce prízvukovať aj počas nadchádzajúceho stretnutia s ministrami zahraničných vecí členských štátov OBSE v rámci tzv. neformálneho júlového summitu OBSE vo Vysokých Tatrách.

Na otváracom ceremoniáli trojdňovej konferencie OBSE vo Viedni vystúpili okrem Lajčáka aj niekdajšia šéfka európskej diplomacie Catherine Ashtonová, bývalý rakúsky prezident Heinz Fischer i generálny tajomník OBSE Thomas Greminger.

Cieľom výročnej bezpečnostnej konferencie OBSE, ktorá sa koná už od roku 2002, je prispieť k inkluzívnemu dialógu, budovaniu dôvery a k multilaterálnej spolupráci v dynamicky sa meniacom globálnom bezpečnostnom prostredí.