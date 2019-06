Kristián Plaštiak

Dnes o 08:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vedci jasajú: Objavili dve planéty, ktoré by mohli byť obývateľné. Jedna sa so Zemou zhoduje na 95 %

Otázkou zostáva, či je na nich život.

— Foto: Exoplanet Exploration - NASA

GÖTTINGEN 26. júna - Výskumný tím z nemeckej univerzity objavil dve planéty, ktoré sa nachádzajú v takzvanej obývateľnej zóne v postavení k vlastnej hviezde. Tá sa nazýva Teegardenova a od našej galaxie je vzdialená 12 a pol svetelného roka (celkovo ide o 24. najbližšiu hviezdu od našej galaxie). Podarilo sa im to vďaka spektrografu CARMENES, nachádzajúcemu sa na tri a pol metrovom ďalekohľade observatória Calar Alto v Almeríi na juhu Pyrenejského polostrova.

Mathias Zechmeister, líder výskumného tímu a vedúci Inštitútu astrofyziky Göttingenskej Univerzity v Nemecku, vo svojej práci napísal: „Sú o niečo ťažšie ako naša Zem, no ich postavenie nám dáva možnosť predpokladať, že sa na nich nachádza voda v tekutom skupenstve.“ Prvá planéta váži 1,05 Zeme, druhá dokonca 1,11. Spoločne s Teegardenovou hviezdou sú súčasťou súhvezdia Barana.

Samotná Teegardenova hviezda bola objavená už v roku 2003. Od nášho Slnka je desať ráz ľahšia a radí sa do skupiny najmenších doteraz objavených hviezd. Jej dva prírodné satelity sa nazývajú Teegarden b a Teegarden c. V prípade prvej menovanej je podľa vedcov 60 %-ná pravdepodobnosť, že povrchová teplota sa pohybuje medzi 0 až 50-timi stupňami Celzia, najbližšie zrejme 28 °C. Druhá planéta je od Teegardenovej hviezdy vzdialenejšia, preto je jej teplota podobná tej na Marse, a to -47 °C. Čo sa týka dĺžky rokov na týchto planétach, Teegarden b svoju materskú hviezdu okrúži za 4,9 pozemských dní a Teegarden c za dobu 11,4 dní.

Existuje zoznam planét, ktoré sú hodnotené na základe podobností s našou planétou (Earth Similarity Index). Ak by mala naša Zem hodnotu 1.00, hodnoty planét Teegarden b a Teegarden c by boli 0.95 a 0.68, čo sú úžasné čísla.