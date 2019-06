Kristián Plaštiak

Dnes o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kuriér zastavil uprostred rušnej ulice. Za to, čo urobil pre starčeka, ho teraz chváli celý svet

V rušnom Singapure žije päť miliónov ľudí.

— Foto: reprofoto Youtube

SINGAPUR 25. júna - Prejsť cez cestu vo veľkých mestách je veľmi nebezpečné, a to aj v prípade, že stojíte na priechode pre chodcov a čakáte na zelenú. Šoféri sú nervózni, nevraživí a frustrovaní, ak vidia, že na semaforoch svieti zelená, no autá pred nimi sa akosi nehýbu. Rovnako to, nepochybne, bolo aj na Waterloo Street v srdci ázijského mestského štátu Singapur. Starček chcel prejsť na druhú stranu, no v tom sa udialo čosi, čo naozaj nik zo zúčastnených neočakával.

Hrdina bez plášťa

V piatok 17. mája o 10:45 ráno miestneho času sa starší pán, ktorého totožnosť sa doposiaľ nepodarilo zistiť, chystal prejsť na druhú stranu rušnej ulice uprostred 5-miliónového mesta. Pohyboval sa pomaly a neisto, s ťažkosťami, pomáhajúc si seniorským zariadením na lepšiu stabilitu. V rovnakom čase sa 40-ročný Anson Chung rozhodol urobiť dobrý skutok. Pracovník zásielkovej spoločnosti vysadol z auta a pomohol starčekovi prejsť cez cestu. Keď to nešlo riadne, vyložil si ho na chrbát a odniesol ho.

O niekoľko dní neskôr, keď bola anonymita hrdinu odhalená, zistilo sa, že Chung pre spoločnosť DHL pracuje už 15 rokov. Po zverejnení videa ľudia dúfali v to, že sa dobrosrdečný záchranca dočká odmeny. Postaral sa o to Hambali Leonardi, tvorca videa, ktorý Chungovi poslal peňažnú odmenu. Samotná firma DHL Express Singapore svojho zamestnanca pochválila, taktiež odmenila, a dúfa, že si z neho príklad vezmú aj iní. Nie všetci hrdinovia totiž nosia plášte.

Anson Chung sa stal dobrosrdečným vzorom Foto: DHL Express Singapore

„Bol som na ceste k donáške, keď som zbadal staršieho muža, ako má problémy s prechodom cez cestu,“ opísal svoje zážitky zo 17. mája Chung pre Stomp. „Na semaforoch už svietila zelená, no autá sa nehýbali. Ja som mu chcel iba pomôcť bezpečne prejsť, aby mohol prísť v pokoji domov. Robím to, čo považujem za správne. Nečakal som, že sa to vo svete tak rozšíri.“