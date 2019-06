TASR

Dnes o 11:43 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pištej po semifinálovej prehre v mixe na EH: Stále je o čo hrať

Slovenský pár v zložení Ľubomír Pištej a Barbora Balážová prišiel do Bieloruska ako jeden z najväčších favoritov, výsledky z posledných turnajov ho katapultovali na najvyššiu nasadenú pozíciu.

Ľubomír Pištej, archívna snímka. — Foto: TASR/Tomáš Halász

Minsk 25. júna (TASR) - Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou si na II. európskych hrách v Minsku nevybojovali miestenku na olympijské hry do Tokia. Po semifinálovej prehre v mixe s nemeckým tandemom Patrick Franziska, Petrissa Soljová 1:3 tak zavládlo sklamanie, no slovenský stolnotenisový pár ho musel rýchlo hodiť za hlavu a pripraviť sa na večerný duel o bronzové medaily.

Slovenský pár prišiel do Bieloruska ako jeden z najväčších favoritov, výsledky z posledných turnajov ho katapultovali na najvyššiu nasadenú pozíciu. No aj Nemci boli tretí nasadení a Pištej ich už pred vzájomným súbojom označil za najlepší pár na turnaji. V semifinále sa ujali vedenia Nemci 1:0, Slováci vyrovnali a v treťom sete mali súpera "na lopate", jeho záver však nezvládli.

"Je to veľké sklamanie, pretože šanca bola. Počítali sme s tým, že sú najlepší pár na turnaji a boli sme na to pripravení. V prvom sete sme sa ťažko rozbiehali, mne strašne utekal servis, z čoho sme mali veľkú nevýhodu. V druhom sa to otočilo, hrali sme lepšie, ale škoda toho tretieho. Viedli sme 7:2 i 9:5... bol to náš set, oni boli už kvázi na kolenách. Ak by sme mali trochu šťastia vyjdú nám naše lopty a za stavu 2:1 sa už hrá lepšie," povedala Balážová.

Aj jej partner banoval, že tretí set nedotiahli do víťazného konca. "Viedli sme 7:2, 9:5 a potom ten setbal, tam som pokazil príjem. Chcel som rozhodnúť ako za stavu 9:9 a aj som rozhodol, no bohužiaľ v ich prospech. Škoda toho, potom už boli lepší."

Vytúžená miestenka na OH v Tokiu im tak ušla, ujde sa len víťazom mixu. Slováci však nestratili motiváciu, stále môžu získať medailu na prestížnom podujatí. "Samozrejme, že je o čo hrať, ide predsa o medailu na európskych hrách, je to ďalší veľký zápas," povedal Pištej. Duel o bronz je na programe v utorok podvečer (17.00 SELČ) a Slováci v ňom nastúpia proti Francúzom Laure Gasnierovej a Tristanovi Floremu. "V Katare sme s nimi prehrali 1:3, ale tam som podal tragický výkon a aj tak sme mohli zvíťaziť. Dúfam, že teraz to bude lepšie a odídeme s medailou," pokračoval Pištej a Balážová dodala: "Treba zabudnúť na toto semifinále. Pripravíme sa na 100% a uvidíme, čo z toho vzíde. Treba sa prichystať hlavne mentálne a takticky."

