Kristián Plaštiak

Dnes o 09:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Česko sa pripravuje na klimatické zmeny. Neďaleko Prahy vznikne krajina, ktorá odolá suchu i povodniam

Obec Lány leží tridsaťpäť kilometrov západne od hlavného mesta Českej republiky.

— Foto: Wikimedia CC

LÁNY 25. júna - Pri obci Lány v okrese Kladno v Stredočeskom kraji vznikne prvá „chytrá krajina“. Oblasť zvaná Amália sa s pomocou Českej poľnohospodárskej univerzity (ČZU) premení na krajinu, ktorá rovnako úspešne odolá extrémnemu suchu i povodniam. Ak projekt uspeje, mohli by sa ním inšpirovať aj v zahraničí.

Nápad vznikol u našich západných susedov

S neustále narastajúcou hrozbou klimatických zmien, na ktorú poukazuje aj mladá švédska aktivistka Greta Thunbergová či holandský vynálezca Boyan Slat, je potrebné zistiť, ako bude vyzerať a hlavne „fungovať“ pôda v budúcnosti. Pre svoju demonštráciu si Česi vybrali oblasť Lán v okrese Kladna práve pre to, lebo ide o suchú oblasť, kde za rok padne minimum zrážok. Cieľ projektu opísal rektor Českej poľnohospodárskej univerzity Petr Sklenička. Správu priniesol český denník iDNES.cz.

Prečítajte si tiež: Veľký čistič oceánov je späť! Ocean Cleanup mladého vynálezcu má vyčistiť Pacifik

„Našou rozumnou krajinou sa tu môžeme realizovať v podmienkach, ktoré u nás s najväčšou pravdepodobnosťou nastanú medzi rokmi 2030 a 2040,“ uviedol rektor Sklenička. Tvorcovia projektu na jeho realizáciu vybrali miesto, kde padne podpriemerné množstvo zrážok za rok. V prípade Lán je to 330 milimetrov, čo je o 352 menej ako je dlhodobý český priemer. Pôda je suchá, čo sťažuje aj poľnohospodársku situáciu. Sklenička ukázal satelitné zábery oblasti, na ktorých sú viditeľné obdĺžnikové útvary, to sú pripravované vodné nádrže, mokrade a nivy. V tom spočíva genialita tohto projektu. Správnou cirkuláciou vody sa dá pôda lepšie vyživiť, navyše aj samotná voda sa dá uchovať na neskoršie použitie.

Klíma sa neustále zhoršuje Foto: Pixnio

Polia s užitočnou plodinou

Na poliach, kde rastie cirok, projektanti taktiež slávia úspech. Cirok je zaujímavý tým, že sa dá z neho vyrobiť múka (dokonca jeho semená neobsahujú žiaden lepok), ale aj ako krmivo či surovina na výrobu bioplynu. Dnešný cirok bol vyšľachtený z divo rastúcich druhov v mladšej kamennej dobe na Ďalekom východe.

Jan Vopravil, pedológ z ČZU, informoval o trojici cirokových polí, z ktorých dve boli zorané obyčajným spôsobom, no na treťom bola využitá nová technológia, ktorá medzi riadkami nechá neosiatu zarastenú pôdu. Rozdiel je viditeľný už na prvý pohľad, pretože toto pole pôsobí najživšie a počas prvých dažďov z neho zmizlo iba minimum pôdy, veľa vody vsalo. Na druhú stranu, na rovnakú plochu sa teraz zmestí menej rastlín. „Znížime o 90 % stratu pôdy, no nová technológia má často o 10 % nižší zisk. Viac vody však umožní pestovať viac výnosnejších plodín citlivých na sucho,“ dodáva Vopravil. To sú výhody i nevýhody moderných technológií.