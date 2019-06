Pavol Hirka

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nádherný čin novomanželov. Namiesto kvetov si vypýtali na svadbu hračky. Mali pre ne krásne využitie

Svojim konaním potešili choré deti.

Manželia Mikulovskí — Foto: Facebook / Deťom s rakovinou n.o.

BRATISLAVA 25. júna - Manželia Mikulovskí sú pár s veľkým srdcom. Rozhodli sa, že potešia tých, ktorí pekné gestá potrebujú ako soľ. Ako informovala na svojom profile na Facebooku nezisková organizácia Deťom s rakovinou, Mikulovskí si od hostí namiesto kvetov vypýtali stolné hry, ktoré potom darovali deťom na Klinike detskej hematológie a onkológie v Bratislave.

Ako uviedla nevesta Mariana, táto myšlienka vznikla postupne a z viacerých impulzov. Tvrdí, že hoci má kvety veľmi rada, už na svadbe svojej sestry, kde sa o ne starala, si uvedomila, že ich ako dar na svojej svadbe nechce. Čo s kvetmi? „Kytice boli krásne, ale čo s nimi? Bolo s nimi veľa roboty, z tej omamnej zmiešanej vône mi bolo zle a vydržali 1-2 dni a putovali do koša. Bolo mi dosť ľúto peňazí, ktoré potešili manželov 1-2 dni, hoci mohli potešiť niekoho na „dlhšie“,” uviedla pre Dobré noviny.

Mariana s manželom majú k deťom blízko. On je učiteľ a ona farmaceutka, čiže obaja prichádzajú do styku s deťmi každý deň. Manžel vraj kvitoval aj to, že ide o spoločenské hry, keďže majú aj vzdelávaciu funkciu. A prečo práve neziskovka Deťom s rakovinou?

„Počas VŠ sme s kamarátkou robili dobrovoľnícke aktivity s deťmi aj na oddelení onkológie. Práve tu je človeku akosi viac smutno. Preto sme si vybrali neziskovú organizáciu Deťom s rakovinou. Na Instagrame ich dlhšie sledujem a vždy žasnem, aké majú super nápady a aké pekné veci robia pre detičky,” vysvetľuje Mariana.

Štedrí hostia

Hostia vraj tento nápad prijali s nadšením, čo pár potešilo a v niektorých prípadoch aj milo prekvapilo. Na túto myšlienku podľa nej dostali pozitívne ohlasy a podobnú vec sa chystajú na svojej svadby urobiť aj ďalší ich známi.

Mariana má radosť aj zo štedrosti hostí. „Dostali sme krásne hry rôzneho charakteru a pre rôzne vekové kategórie, ako keby sa dohodli. Po svadbe sme sa doma chvíľku cítili ako v hračkárstve. Som veľmi rada, že môj manžel súhlasil s touto myšlienkou a mohli sme vďaka našim hosťom potešiť detičky,” uzavrela pre Dobré noviny.