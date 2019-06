Kristián Plaštiak

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Psy robia „psie oči“ naschvál. Oči sa im evolúciou zmenili, aby vedeli lepšie komunikovať s ľuďmi

Pohľad psích očí dobre poznáte. No vedeli ste, že ide o dôležitú súčasť komunikácie so psami?

— Foto: Unsplash

PORTSMOUTH 25. júna - Psy boli domestikované pred viac ako 30-tisíc rokmi. Za ten dlhý čas sa vyvíjali, čo znamená, že sa posunuli v správaní, no i v samotnej fyziológii ich tiel. Vedci tvrdia, že sú to práve oči, ktoré sa naprieč dlhými obdobiami upravili tak, aby boli psy schopné lepšie komunikovať s ľuďmi. „Psími očami“ si od nás dokážu vynútiť starostlivosť, pretože nám pripomínajú smutné deti.

Môže za to sval navyše

Pomocou výskumu vedci z univerzity v anglickom Portsmouthe objavili, že domáce psy majú na rozdiel od vlkov nadmerne vyvinuté svaly v okolí očí, ktoré im umožňujú „rozšíriť“ ich. To v ľuďoch evokuje pocit, akoby sa rozprávali s niekým svojho druhu. Očný kontakt je vo vzťahu človeka a psa tým najdôležitejším. Psy dokážu porozumieť rôznym gestám, akým je napríklad ukazovanie na predmety či smeru. S touto činnosťou má problém dokonca aj tvor človeku geneticky najbližší príbuzný, šimpanz.

Na obrazovej vizualizácii nižšie môžete vidieť polohu svalstva, o ktorom vedci tvrdia, že môže za naše dobré vzťahy so psami. Na pravej strane obrázka je vlk, ktorý tieto svaly vyvinuté nemá.

Zobrazenie svalu na tvári psov (vľavo pes, vpravo vlk) Foto: PNAS/Tim D. Smith (Cambridge University Press)

Z jaskyne na mesiac

Výsledky výskumu zverejnili v odbornom časopise Proceedings of National Academy of Sciences. Za celým vývojom nadbytočného svalstva vraj stojí samotný proces domestikácie týchto tvorov. Počas dlhých období, kedy sa formoval vzťah človeka so psom, vyvíjali sa oba druhy. Človek sa z jaskyne dostal na mesiac a psy mu v tom pomohli. Priateľstvo ľudí so psami funguje od pradávna, od doby ľadovej, kedy si ľudia museli zaobstarať obživu nielen zberom plodín, ale aj lovom. Psy mu v tomto love dokonale poslúžili, pretože lovnú zver dokázali zahnať „do úzkych“.

Psy sa od vlkov líšia nadbytočným tvárovým svalstvom Foto: Public Domain Pictures

Dnes sú psy našimi domácimi miláčikmi a na nič podobné ich už nevyužívame. Formovaním vzťahu sa formoval aj spôsob našej komunikácie, psy dokážu rozšíriť svoje oči, čo v ľuďoch vyvoláva pocit, že sú s deťmi, pretože aj tie majú v pomere k veľkosti hlavičky veľké oči. Výskum ďalej tvrdí, že psy tento pohyb vykonávajú častejšie v prítomnosti človeka, čo je nezvratným dôkazom toho, že s nami skutočne komunikujú.