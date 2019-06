TASR

Slovenský džudista Randl je siedmy v kategórii do 90 kg

Na snímke slovenský džudista Milan Randl. — Foto: TASR/Martin Baumann

Minsk 24. júna (TASR) - Slovenský džudista Milan Randl obsadil na na II. európskych hrách v Minsku siedme miesto v kategórii do 90 kg. Nad jeho sily bol v štvrťfinále Izraelčan Li Kochman, ktorému podľahol na tresty.

Radl mal v 1. kole voľný žreb, v druhom si poradil s Nemcom Eduardom Trippelom. V osemfinále zdolal Taliana Nicholasa Mungaia. „Dnes sa mi zápasilo celkom dobre, aj keď boli všetky súboje dosť náročné. Prvý som išiel až do predĺženia, medzi druhým a tretím bola dosť krátka pauza, takže som si ani nestihol odpočinúť a zrelaxovať a tak to v tom treťom aj vyzeralo. Izraelčan ma totálne rozbil. Vo štvrtom, čo bola repasáž, som dostal zdolateľného súpera. Myslím si, že som mal navrch aj som celý čas vyhrával, ale posledných 15 sekúnd mi dali potrebný trest, bolo to 2:2 na tresty. Nedáva sa to, takisto to mohli dať aj jemu, je to na ich rozhodnutí, či to dajú jemu za vytláčanie, alebo mne za vystúpenie. Tentokrát to dali mne a ja som preto prehral posledný zápas," povedal Randl.

Turnaj v džude má na EH status európskeho šampionátu. „Nejako som neriešil, či sú to ME alebo EH, proste som sa išiel pobiť, ako na každom inom turnaji a dať do toho všetko. Bolo z toho siedme miesto, mal som vyššie ambície a chcel som niečo viac, takže nie som veľmi spokojný," dodal Randl

Peter Žilka neuspel v rovnakej kategórii v 1. kole. S domácim Bielorusom Jegorom Varapajevom prehral vo vyrovnanom dueli 0:1. „Ani nejde o to, že bol domáci, ale že má taký svoj štýl, povedal by som alibistický. Bol menší, podsaditý, mal nižšie ťažisko a dokola robil to isté. Prehral som na jeden bodík, ktorý rozhodcovia v podstate ani nemuseli dať. Bolo to tesné, ale ťažko som na neho niečo vymýšľal. Musím sa na to pozrieť a zanalyzovať si to," uviedol Žilka.