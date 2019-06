TASR

FORTUNA LIGA: Vallo predĺžil s MŠK Žilina zmluvu o ďalší rok

Vallo doteraz odohral za A-tím MŠK 52 zápasov a strelil v nich dva góly.

Na archívnej snímke vľavo Krisitán Vallo. — Foto: TASR

Žilina 24. júna (TASR) - Slovenský futbalový klub MŠK Žilina predĺžil spoluprácu s talentovaným odchovancom Kristiánom Vallom. Dvadsaťjedenročný krídelník či obranca podpísal so "šošonmi" nový kontrakt do 30. júna 2022.

Vallo doteraz odohral za A-tím MŠK 52 zápasov a strelil v nich dva góly. „Veľmi ma potešilo, že mi Žilina stále dôveruje a spoločne sme sa dohodli na predĺžení spoluprácu. Predošlú sezónu to z mojej strany nebolo príliš úspešné, o to viac chcem klubu splatiť dôveru. Budem sa snažiť, aby som podával čo najlepšie výkony a objavoval sa v základnej zostave čo najčastejšie. Mužstvu chcem pomôcť najmä asistenciami z krídelných priestorov. Verím, že budeme úspešní," povedal pre oficiálny klubový web hráč, ktorý patrí aj do výberu slovenskej reprezentácie do 21 rokov.