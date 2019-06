TASR

Bugár: Limity na financovanie politických strán sú potrebné

Na archívnej snímke Béla Bugár. — Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 24. júna (TASR) - Limity na financovanie politických strán sú podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára potrebné, zatiaľ však nemá návrh na papieri. Reagoval tým na sobotné (22. 6.) vyjadrenie šéfa SNS Andreja Danka, ktorý chce koaličným partnerom navrhnúť stanovenie finančných limitov pre politické strany. Týkať sa majú aj nových politických zoskupení.

„Ak hovoríme o tom, že niekto môže neobmedzeným spôsobom používať obrovské množstvo peňazí, tie peniaze potom musí niekomu vrátiť. Buď sa bude snažiť ich vrátiť sám sebe alebo tomu, kto je sponzorom. Toto treba limitovať," skonštatoval Bugár s tým, že pokiaľ sa do parlamentu dostanú ďalšie strany, je to v poriadku, pretože je to rozhodnutie občanov.

Bugár doplnil, že každé volebné obdobie sa prijímajú zákony, ktorými sa snažia politické strany dostať do určitého mantinelu, aby bol celý proces demokratickejší.

Danko po sobotnom sneme SNS avizoval, že na najbližšej Koaličnej rade navrhne finančné limity pre politické strany. Podľa neho má byť politická strana financovaná od štátu a nemala by mať viac, ako môže získať pri dosiahnutí päťpercentného kvóra, ktoré je dané pre vstup subjektu do parlamentu. Dnes sú to približne 3 milióny eur. Danko argumentuje tým, že budúcoročné parlamentné voľby na Slovensku by sa mohli stať súťažou milionárov a sponzorov.